Die neue RTL-Show "Ich setz auf Dich" wird zwar nicht von Thomas Gottschalk, sondern von Guido Cantz moderiert. Ansonsten scheinen sich die beiden Formate jedoch in vielerlei Hinsicht zu ähneln - von der "Außen-Wette" bis zum Bagger im Fernsehstudio.

Das Sensations-Comeback von Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?" im November 2021 - etwa 14 Millionen schauten zu - mag die für Unterhaltung Verantwortlichen bei RTL darin bestärkt haben, eine ähnliche Show aufzusetzen. Laut Berichten der "Bild" ähnele das neue Format "Ich setz auf Dich" (Samstag, 2. Juli, 20.15 Uhr, bei RTL) mit Moderator Guido Cantz der ZDF-Kultshow jedoch nicht nur in Bezug auf das Konzept - auch die verwendeten Begrifflichkeiten und der Ablauf sollen zu weiten Teilen kopiert sein.

So sei zwar "Bild" zufolge bie der Aufzeichnung der Sendung statt eines "Wettkönigs" vom "Publikumsliebling des Abends" die Rede, bei den allseits bekannten "Außen-Wetten" habe RTL aber die exakten Worte der ZDF-Produktion verwendet. Zudem gibt es, wie bei "Wetten dass.. ?" üblich, eine Bagger-Wette. Auch die der jeweiligen Wette angepassten Augenmasken soll RTL samt der typischen Handbewegung des Moderators übernommen haben.

Gudio Cantz: "Bei uns muss kein Promi frühzeitig den Flieger nehmen!"

Die Spielregeln der bereits vorab aufgezeichneten RTL-Sendung sind wie folgt: Pro Ausgabe treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten - mitunter in Teams - mit selbst gewählten Challenges oder Wetten vor ein prominentes Zocker-Panel (bestehend aus Sonja Zietlow, Motsi Mabuse und Mario Barth). Um was gewettet wird, ist dabei völlig offen. Die Promis müssen sich vor Beginn jeder Action-Sequenz entscheiden: Wird die Wette eingelöst oder schmieren die Vorführenden ab? Entsprechend setzen sie einen niedrigen oder hohen Geldbetrag auf die jeweilige Wette. Sind am Ende des Abends alle Wetten vorgeführt worden, wird per Voting eine Abendsiegerin oder ein Abendsieger unter allen Wettanbietenden bestimmt.

Auf eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesem und Gottschalks Format angesprochen, äußerte sich Guido Cantz im hauseigenen Interview seines Senders RTL. Insofern versucht man in der Kommunikation des Kölner Medienunternehmens wohl erst gar nicht, diese Nähe zu leugnen. "Ich habe zwar eine blonde Prachtmähne", kokettiert der 50-jährige TV-Profi, "und eventuell wird auch ein Bagger in meiner neuen Show vorkommen, aber eins ich kann versprechen: Bei uns muss kein Promi frühzeitig den Flieger nehmen!".