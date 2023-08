"Zwischen Tüll und Tränen" ist Hannes (31) in mehrfacher Hinsicht zum Schicksal geworden. Nicht nur lernte der Brautausstatter aus dem niedersächsischen Heemsen am Rande der TV-Show seinen Freund kennen. Dazu machte sie ihn auch zum Teilnehmer der Spezialwoche von "Das perfekte Dinner" (VOX).

"Hannes, der kann es": Davon ist nicht nur der Gastgeber ("Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert") von Tag 2 der "Das perfekte Dinner"-Spezialwoche überzeugt. Auch der durchgehend weibliche Rest der Runde, der getreu dem Wochenmotto "Zwischen Tüll und Tränen" komplett im Bereich Brautausstattung tätig ist, lässt sich voll Vorfreude auf Hannes' Kochkünste ein - man kennt sich nämlich von allerlei Hochzeitsmessen und hat auch bereits gemeinsam getafelt. "Hannes ist ein Landei, ganz süß - wo er wohnt, ist ganz viel Gegend", beschreibt Vanessa (43) den Schauplatz Heemsen in Niedersachsen: "Außerdem ist er so wie sein Motto."

Motto: Knackig, warm, süß

Vorspeise: Nicht warm, nicht kalt - "lauwarmer Spargelsalat"

Hauptspeise: Der Klassiker - "Norddeutsches Albino-Gemüse"

Nachspeise: Rote Versuchung

"Knackig, nicht schwabbelig"

Ein weitere roter Faden des Abends ist Spargel. Zur Vorspeise gibt es ihn mit Kartoffelsalat, aber nach Meinung der Gäste nicht sonderlich aufregend und mit zu wenig Salz. Beim Hauptgang begleitet das von Hannes' Bruder Henning mit dem Traktor angelieferte Edelgemüse eine gefüllte Putenroulade. Hannes' Spargel beschreibt Kollegin Fan (37) als "knackig, nicht so schwabbelig wie gestern bei Vanessa". Dass sich der Gastgeber die Roulade beim Profi-Metzger wickeln ließ und die gekaufte Sauce Hollandaise lediglich "noch mit etwas Zitrone verfeinerte", sorgt indes für leichte Irritation.

Von all dem lässt sich der grundsätzlich frohgemute Hannes nicht verunsichern. Die Baisertupfer seines Desserts produziert er mit "perfekter Ausspritztechnik" und hat in puncto Liebesleben eine in seinen Worten "schlüpfrige" Anekdote parat. Als er vor vier Jahren zum Dreh von "Zwischen Tüll und Tränen" nach Köln fuhr, hatte er bereits für die Freizeit vorgesorgt: "Dafür gibt es ja Möglichkeiten mit dem Handy." Der Mann, der für Begleitung zur Verfügung stand, ist heute sein Lebenspartner: "Steven ist mein Goldstück, der mir die Sterne vom Himmel holen würde." Geflügelte Worte eines Mannes, der "mit Leib und Seele" den passenden Beruf ausübt. Als Kind träumte er von Jobs als "Privatermittler oder Nonne", jetzt freut er sich, "alle Frauen der Welt auszustatten - große Brüste, kleine Brüste, fremde Brüste - egal!"

Eine ähnlich romantisch-pragmatische Einstellung zum Kochen beschert Hannes mit 35 Punkten die aktuelle Führung. "Vor lauter Freude könnt ich mich total freuen!", so ein strahlender Hannes: "Und jetzt lecke ich nochmal ein paar Schüsseln aus."