Nach über drei Jahren in der Early-Access-Phase ist es endlich soweit: Seit 3. August ist "Baldur's Gate 3" verfügbar. Zunächst für PCs und Macs, am 6. September soll eine PlayStation5-Fassung folgen. Xbox-Besitzer schauen vorerst in die Röhre.

Pünktlich zum Release hat der Hype rund um "Baldur's Gate 3" seinen Höhepunkt erreicht. Nicht wenige erwarten sich von den belgischen Larian Studios, den Machern der "Divinity Original Sin"-Reihe, das Rollenspiel des Jahres. Allein der Umfang dieser Genre-"Anomalie", hinter der ein 400-köpfiges Team steckt und die drei Jahre in der Early-Access-Phase bei Steam schmorte, wirkt gewaltig: Zwischen 50 und 100 Spielstunden lassen sich mindestens in dem Abenteuer verbringen, das auf dem "Dungeons & Dragons"-Regelwerk (fünfte Edition) fußt. Aufgrund der unterschiedlichen Figuren und Klassen sowie der weitreichenden Folgen von Entscheidungen ist der Wiederspielwert allerdings enorm. Die Macher sprechen gar von 17.000 möglichen Enden - und stellen unzählige originelle Nebengeschichten, Begegnungen und Kuriositäten wie kopulierende Monster in Aussicht. Ein Spiel für die Ewigkeit, wie es scheint, dessen Release kurzfristig vom 31. August auf den 3. August vorgezogen wurde - vermutlich um "Starfield" aus dem Weg zu gehen, einem anderen vermeintlichen Spiel für und rund um die Ewigkeit. Während PC- und Mac-Besitzer sich schon ab 3. August mit einer Vierer-Gruppe ins Abenteuer stürzen, müssen sich PlayStation5-Gamer noch bis 6. September gedulden. Allein Xbox-Fans schauen in die Röhre. Und das vermutlich noch für lange Zeit. Es gibt Hinweise, dass eine Umsetzung für die Series X/S erst 2024 erscheinen könnte. Der Grund ist die unterschiedliche Hardware-Beschaffenheit der beiden Microsoft-Konsolen: Während die teure Series X Leistung satt bietet, wurde die Series S zugunsten des günstigeren Preises technisch arg abgespeckt. Dieser Umstand bereitet den Entwicklern von Larian massive Probleme, zumal man betonte, dass die Versionen für Xbox Series X und Series S inhaltsgleich sein müssen. Selbst eine Cloud-Gaming-Lösung, über die Abonnenten des "Xbox Game Pass Ultimate" den Titel streamen könnten, ist derzeit nicht vorgesehen.