Für PC erschien "Baldur's Gate 3" bereits am 3. August und wurde durch seine Einzigartigkeit zu einer Summe von bislang über 2,5 Millionen verkauften Exemplaren und Bestnoten internationaler Gaming-Portale getragen. Der PS5-Release folgt am 6. September.

Wegen Schwierigkeiten mit der Umsetzung für Microsofts Konsolen ging man bisher eigentlich von einem Release für die Xbox erst im kommenden Jahr aus. Die frohe Botschaft, die Larian-Gründer Swen Vincke auf X (ehemals Twitter) nun verkündete: Das kultisch verehrte Rollenspiel soll bereits 2023 für die aktuelle Xbox-Generation erscheinen. Getrübt wird die Vorfreude allerdings für Besitzer der technisch abgespeckten Version Series S.

"Wir haben eine Lösung gefunden, die uns erlaubt, 'Baldur's Gate 3' schon in diesem Jahr zu den Xbox-Spielern zu bringen", schreibt Vincke auf X. Diese Lösung allerdings ist ein Problem für Series S-Besitzer, denn sie müssen auf ein wesentliches Gameplay-Element verzichten: die Möglichkeit, die Abenteuer in der Fantasy-Welt gemeinsam im lokalen Splitscreen-Koop zu erleben.

Dieses Feature war ein Problem für die Leistungsfähigkeit der Series S, wenn auf jeder Bildschirmhälfte andere Ereignisse an unterschiedlichen Orten abgebildet waren. Offenbar führte ein Gespräch von Larian-Gründer Sven Vincke mit dem Xbox-Chef Phil Spencer zu einem Umdenken, denn noch vor einer Weile hatte Vincke sich dahin geäußert, dass der Splitscreen-Modus ein Muss sei. Bei Microsoft gilt jedoch die Regel für Third-Party-Titel: Xbox Series-Spiele müssen sowohl für die Series X als auch für die Series S zur Verfügung stehen. Manche Insider befürchten nun, dass dieses Beispiel Schule machen könnt und die leistungsschwächere Series S zukünftig öfter benachteiligt werden könnte.

Eine gute Nachricht noch zum Schluss: Die Cross-Save-Funktion ist gewährleistet, sodass PC-Spieler, die auf Xbox wechseln, ihren Fortschritt nicht verlieren.

Super happy to confirm that after meeting @XboxP3 yesterday, we’ve found a solution that allows us to bring Baldur’s Gate 3 to Xbox players this year still, something we’ve been working towards for quite some time.