Am Donnerstag findet die Bambi-Preisverleihung statt. Nun wurde vorab bekannt, welcher Star für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird: Schauspielerin Senta Berger.

Sei es "Willkommen bei den Hartmanns", "Unter Verdacht" oder "Der brave Soldat Schwejk": Senta Berger gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Karriere schaffte es die gebürtige Wienerin sogar bis nach Hollywood, heute kann sie auf eine beachtliche Biografie zurückblicken. Für ihre Tätigkeit als Schauspielerin wird der 82-Jährigen nun eine besondere Ehre zuteil: Sie erhält einen Bambi in der Kategorie Lebenswerk.

"Das Lebenswerk von Senta Berger in Worte zu fassen, ist eine Herausforderung, an der man schnell scheitern kann. Egal ob auf der Leinwand, auf der Bühne oder im Fernsehen - Senta Berger berührt die Zuschauer seit Jahrzehnten. In Schubladen konnte man Senta Berger dabei nie stecken", heißt es in der Begründung der Bambi-Jury.

Bambi-Verleihung kehrt nach drei Jahren zurück

Weiter heißt es: "Ihr unvergleichliches Charisma hat sie zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche gemacht. Wir verneigen uns vor ihr, vor ihrer Lebensleistung und ihrer künstlerischen Arbeit."

Die diesjährige Bambi-Verleihung wird am Donnerstag, 16. November, ab 20.15 Uhr live von SAT.1 aus den Bavaria Filmstudios übertragen. Die Preisverleihung, die in den vergangenen drei Jahren corona- und krisenbedingt aussetzen musste, feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. In zwölf Kategorien soll die Auszeichnung vergeben werden.