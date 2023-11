Am Donnerstagabend wurden nach dreijähriger Pause erstmals wieder die Bambi-Trophäen verliehen. Dass im Rahmen der Live-Sendung technische Pannen nicht ausblieben, amüsierte nicht nur Gäste vor Ort, sondern auch die Zuschauer im Netz.

Live-Shows bergen bekanntlich viel Potenzial für die eine oder andere Panne: Das bekamen auch die Gäste der diesjährigen Bambi-Verleihung zu spüren. Ein Vorfall am Donnerstagabend in München sorgte vor allem bei den Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen für Lacher. Nach drei Jahren Pause wurde die goldene Trophäe erstmals wieder verliehen - unter anderem an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Starspieler Dennis Schröder in der Kategorie Sport.

Stellvertretend für das Team nahm Erfolgscoach Gordon Herbert den Preis von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic entgegen. Als sich der 64-Jährige daraufhin zum Mikrofon wandte, um seine Dankesrede anzustimmen, fiel dieses plötzlich auseinander. In der einen Hand die Trophäe, in der anderen Hand Teile des Mikrofons versuchte sich Herbert als Reparateur - ohne Erfolg.

Social-Media-User witzeln über "perfekt getimte Comedy-Elemente"

Zwar wurde dem Trainer ein neues - wohlgemerkt goldenes - Mikrofon gebracht, die Panne sorgte im Netz jedoch für Lacher - auch wenn das Malheur nur wenige Sekunden dauerte. Ein X (vormals Twitter)-User kommentierte hämisch: "'Made in Germany' ist auch nicht mehr das, was es mal war". Andere scherzten: "Und der Bambi für herausragendes Technikverständnis geht an den Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert". Ihm würden "Die von SAT.1 perfekt getimten Comedy-Elemente bisher am besten" gefallen.

Der Nationaltrainer ließ sich indes nicht von dem kleinen Zwischenfall irritieren und lobte seine Mannschaft für den historischen Triumph: "Wir haben bewiesen, was man alles erreichen kann, wenn man ein solches Team hat."

Eine weitere Preisträgerin an diesem Abend war Schauspielerin Senta Berger, die sich über das goldene Reh für ihr Lebenswerk freuen durfte. Kinostar Felix Kammerer wurde als bester Schauspieler national geehrt, Karoline Herfurth als Schauspielerin national. Der Bambi, verliehen von Hubert Burda Media, zählt seit 1948 zu den wichtigsten Medien- und Fernsehpreisen in Deutschland. Dieses Jahr feiert er 75-jähriges Bestehen.