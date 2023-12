Im Februar entscheidet sich, wer in diesem Jahr Deutschland beim "Eurovision Song Contest" vertreten wird. Moderiert wird der Vorentscheid einmal mehr von Barbara Schöneberger.

Satte 693 Bewerbungen für den deutschen ESC-Vorentscheid 2024 vermeldete die ARD im Oktober. Seit Donnerstag steht nun fest, wann, wie und wo die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander antreten werden.

Das Erste zeigt "Das deutsche Finale 2024" am Freitag, 16. Februar, um 22.00 Uhr. Verantwortet wird die Show vom Norddeutschen Rundfunk in Berlin. Die Moderation übernimmt - wie schon in den Vorjahren - Barbara Schöneberger.

Wer schafft es ins "Eurovision Song Contest"-Finale nach Schweden?

Die Sendung ist abermals nicht nur linear, sondern auch auf eurovision.de und in der ARD Mediathek zu sehen. Neu ist, dass bereits der Weg zum Vorentscheid im TV zu verfolgen ist. Im Rahmen der sechsteiligen Sendung "Ich will zum ESC!" begleiten die Coaches Rea Garvey und Conchita Wurst auserwählte Talente auf ihrem Weg zu "Das deutsche Finale 2024".

Start ist hier am 25. Januar, dann stehen die ersten drei Folgen in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Die vierte Folge ist am 30. Januar zu sehen. In der fünften Ausgabe (1. Februar) arbeiten die Talente an ihren Songs für den ESC, die bei einer Live-Show am 8. Februar präsentiert werden. Am Ende entscheidet das Publikum per Telefonvoting, wer es in "Das deutsche Finale 2024" geschafft hat.

Wer dort wiederum von sich überzeugen kann, vertritt Deutschland am 11. Mai beim großen ESC-Finale im schwedischen Malmö.