"Sie ist ein Wunder der Natur." Eigentlich war ja Hollywood-Eroberer Matthias Schweighöfer der Stargast bei Barbara Schöneberger. Dann aber wurde doch auch über Nichtanwesende gesprochen. Über Heidi Klum zum Beispiel. Und über ihre vielen, aber schönen Fotos bei Instagram.

Es dauert in Folge 248 von Barbara Schönebergers (49) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" keine 30 Sekunden, da kommen sie und ihr Stargast Matthias Schweighöfer (43) schon zum Wesentlichen: "Meine Brüste sehen super aus", sagt Schöneberger. Und Schweighöfer gesteht: "Ich find Brüste was Tolles." Deshalb ging's in der Folge dann auch weiter um die Mamma (lat.: Brust) der Mamas - auch um die von Heidi Klum.

"Wie kam ich jetzt eigentlich auf Heidi Klum?", fragte Schöneberger am Ende selbst, aber da war's schon passiert. Die selbsternannten Oberweitenexperten Schöneberger und Schweighöfer hatten sich scherzhaft-schwatzhaft an einem Lieblingsthema abgearbeitet. Sehr zur Freude der Fans. Als Schöneberger einen Videotrailer zur Folge bei Instagram postete, schrieb eine Userin: "Euer Humor ist fantastisch."

Matthias Schweighöfer: "Ich find' Brüste was Tolles"

Es begann damit, dass Barbara Schöneberger zur Begrüßung eines ihrer Lieblingsgäste mit erhobenen Armen jubelte, wie bei einer La Ola, und dabei Dinge in den Fokus rückte, denen Heidi Klum (50) sogar schon eigene Namen gab: "Meine Brüste sehen aber super aus", meinte Schöneberger, und Schweighöfer widersprach nicht.

Zum kausalen Zusammenhang zwischen ansehnlichen Brüsten und erhobenen Armen wusste Schöneberger auch noch Informatives: "Nicht umsonst pflücken die Nackten im 'Playboy' immer Kokosnüsse. Oder hast du schon mal im 'Playboy' jemanden Dörrobst oder Fallobst vom Boden aufheben sehen?" Schweighöfer konnte sich zumindest nicht erinnern.

Brüste also. Schweighöfer findet die gut. "Männer sind ja einfacher gestrickt", meinte er, "die freuen sich doch, wenn mal eine Frau nackt durch die Wohnung läuft". Darüber diskutiere er auch ab und zu mit seiner Freundin Ruby O. Fee (27). Vielleicht ja auch in der Paartherapie, die die beiden gemeinsam durchziehen, wie Schweighöfer einräumte. Und wo man schon beim Enthüllen war: Barbara Schöneberger hat schon überlegt, ob sie sich nicht einen "Stunden buchen" soll, der ihr ihre Brüste hält, "anstatt immer die teuren BHs zu kaufen"

Heidi Klum auf Instagram

Schöneberger kann keine Brust-Selfies: "Ich krieg nicht alles aufs Bild"

Frauen, Brüste, blond, hübsch, witzig - irgendwie stellten Schönebergers Synapsen die Verbindung zu Heidi Klum her: "Ich seh sie ja sehr häufig oben ohne bei Instagram", meint Schöneberger im Talk mit Schweighöfer, "sie zeigt das ja die ganze Zeit. Sie kann ihren Tagesablauf kaum noch mit Bikinioberteil bestreiten." Schweighöfer wollte wissen, wie alt Heidi Klum ist. "Sie ist 50 geworden und sie sieht so was von 'Hölle gut' aus", schwärmte Schöneberger. "Ich verstehe, dass sie sich die ganze Zeit nackt zeigt, weil: Das ist einfach ein Wunder der Natur."

Ein Wunder, das Schöneberger neidlos anerkennt: "Ich habe schon versucht, auch solche Aufnahmen von mir anzufertigen, aber ich kriege nicht alles gleichzeitig aufs Bild. Ich muss die Kamera immer so weit weg machen oder so ein Weitwinkel nehmen, dass alles verzerrt." Schweighöfer und Schöneberger lachten gemeinsam um die Wette.

Die Fans draußen bei Instagram auch. "Barbaras Selbstironie ist der Grund, warum ich mein Kleid mit Kaffee versaut habe", kommentierte eine Userin. Eine andere schrieb: "'Ich krieg nicht alles auf ein Bild.' Wie herrlich. Ist bei mir ähnlich."