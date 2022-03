Moderatorin Barbara Schöneberger wollte sich noch nie von anderen abhängig machen. In einem Interview sprach sie nun darüber, weshalb sie diese Haltung dorthin gebracht hat, wo sie heute ist.

Barbara Schöneberger ist die wohl bekannteste Fernsehmoderatorin in Deutschland - nicht umsonst steht die 48-Jährige in Kürze auch als neue Gastgeberin der Kultshow "Verstehen Sie Spaß?" (Samstag, 2. April, 20.15 Uhr, im Ersten) im Rampenlicht. Sie selbst scheint jedoch Zweifel an den wahren Gründen ihres Engagements zu haben, wie sie nun im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" offenbarte: "Vielleicht mussten die mich nehmen, weil ich eine Frau bin. Sie haben mich vermutlich gar nicht genommen, weil sie finden, dass ich die Beste bin, sondern weil ich die einzige Frau bin, die Zeit hatte."

Eigentlich, betont Schöneberger in dem Interview, sei sie jedoch sehr selbstbewusst, was ihr Können anbelangt. Sie sei schon immer emanzipiert gewesen: "Für mich war es immer das oberste Gebot, unabhängig zu sein. Ich wollte mir meinen Porsche selbst kaufen. Das habe ich eigentlich ziemlich schnell umgesetzt, und das macht mich wirklich unangreifbar." Nach fast 25 Jahren im Showbusiness könne sie aus heutiger Sicht stolz auf ihre Karriere zurückblicken: "Alles, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet."

Sich auf ihrem Erfolg auszuruhen oder sich gar aushalten zu lassen, käme für sie bis heute nicht infrage. "Auch wenn ich mit vier Milliardären am Tisch sitzen würde, stehe ich auf und zücke meine Kreditkarte. Ich bin diejenige, die ihren Krempel selbst verdient und auch selbst zahlt", so die gebürtige Münchnerin. Der Grund für diese Lebenseinstellung sei unter anderem auch ihr Äußeres, wie Schöneberger erklärte: "Vielleicht liegt es daran, dass ich nie so sein wollte, wie ich vielleicht aussah, nämlich vollbusig und blond. Ich wollte kein Klischee erfüllen."

"Ich möchte lieber aussehen wie Gisele Bündchen als wie das Gegenteil von Gisele Bündchen"

Ohnehin sei sie mit ihrem Erscheinungsbild nicht immer zufrieden. Auch wenn ihr aufgrund ihrer humorvollen Art "fälschlicherweise immer unterstellt" werde, sich durch und durch wohl in ihrer Haut zu fühlen, sei dies häufig nicht der Fall: "Wenn man mich fragen würde, was mein größter Wunsch wäre, würde ich Größe 36 sagen und dass ich mich nie wieder um dieses Thema kümmern muss. Ich werde oft hingestellt als so eine Art Vorzeigefrau, die total mit sich im Reinen ist."

Schöneberger wolle sich indes nicht sagen lassen, wie sie sich in ihrer eigenen Haut zu fühlen habe: "Ich möchte lieber aussehen wie Gisele Bündchen als wie das Gegenteil von Gisele Bündchen", sagte sie. Auch sie bekomme regelmäßig "einen Nervenzusammenbruch", wenn sie ihr eigenes Spiegelbild sehe, so die zweifache Mutter. "Alle sieben Jahre, ach, mittlerweile alle drei Jahre mache ich einen deutlichen Schritt nach unten", erzählte Schöneberger weiter. Dies nehme sie jedoch - wie sollte es auch anders sein - mit Humor.