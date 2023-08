Auch wenn die Pandemie vorbei ist, das Coronavirus zirkuliert noch immer. Trotz des Sommers stiegen zuletzt die Fallzahlen - auf sehr niedrigem Niveau - in mehreren Ländern an. Kürzlich wurden Experten-Stimmen laut, die von einem sogenannten "Barbenheimer-Effekt" sprechen.

Benannt ist das vermeintliche Phänomen nach den Kombitickets, die in vielen Kinos verkauft wurden und mit denen man die beiden Blockbuster "Barbie" von Greta Gerwig sowie "Oppenheimer" von Christopher Nolan am Stück ansehen konnte. Dies könnte die Gefahr vergrößert haben, sich im Kinosaal mit dem Erreger zu identifizieren.

"Ich will ja nicht schwarzmalen, aber macht sich jemand Sorgen über eine Post-Barbie- oder Post-Oppie-Covid-Welle?", schrieb Impfstoffforscher Peter Hotez vom Baylor College of Medicine im texanischen Houston beim Kurznachrichtendienst X, bis vor Kurzem Twitter. Bezogen auf den Dresscode, den vielen Fans bei "Barbie" im Kino befolgen, lautet seine Empfehlung, eine rosafarbene Maske zu tragen.

Not to be a Debbie Downer…but anyone worried about a post-BarbieBoxOffice Covid bump? Or post-Oppie? We’ll probably never know since no one seems to be keeping track of such things anymore. Keep up with your boosters and find a pink N-95 or KN-95 if you can https://t.co/p3MBTTiLKC