Derzeit ist sie, gekleidet in Pink, auf den Kino-Leinwänden zu sehen. Als Kind zeigte "Barbie"-Hauptdarstellerin Margot Robbie jedoch wenig Interesse für die Puppe. Sie habe sich eher im Schlamm gewälzt und ihren Tod vorgetäuscht, wie sie in einer Radio-Sendung verriet.

In ihrem neuen Film mimt sie die süße Barbie, doch in ihrer Kindheit war Margot Robbie ein Rabauke. An der Seite von Co-Star Ryan Gosling (Ken) spielt sie in der feministischen Komödie "Barbie" von Greta Gerwig, die am Donnerstag Kinopremiere feierte, das Lieblingsspielzeug vieler Mädchen seit den 50er-Jahren. Kürzlich waren Robbie und Gosling in der BBC Radio 2-Sendung "The Zoe Ball Breakfast Show" zu Gast und plauderten aus dem Nähkästchen: Die Schauspielerin erzählte eine bizarre Geschichte: Als kleines Mädchen habe Robbie einmal ihren Tod vorgetäuscht, um ihren Babysitter zu erschrecken. Schließlich habe sie nicht viel für ihn übrig gehabt, berichtete das "People"-Magazin am Donnerstag.

"Wir hatten einen neuen Babysitter und ich wollte meinen alten Babysitter zurück, Talia, die ungefähr 16 Jahre alt war und die ich so cool fand", erklärte Robbie. Dieser Ausschnitt aus der Show wurde sofort auf Instagram geteilt. "Wir hatten diese viel ältere Dame und ich war einfach nicht glücklich darüber." Die launische Babysitterin forderte sie auf, ein Bad zu nehmen, doch Robbie wollte nicht. "Ich dachte:: 'Ich werde es dir zeigen.'"

Gesagt, getan: Robbie habe ein Küchenmesser genommen, sich nackt auf die Fliesen gelegt und sich mit Ketchup beschmiert. "Ich habe das Küchenmesser eingesteckt und etwa 45 Minuten gewartet, bis sie mich gefunden hat", erinnerte sich der Hollywoodstar. "Ist die Babysitterin schreiend aus dem Haus gerannt?", fragte der Moderator zeitgleich schockiert und amüsiert. "Das Warten hat sich gelohnt... oh ja", antwortete Robbie schmunzelnd.

"Barbie"-Star Margot Robbie über die Puppe aus Kindheitstagen: "seltsam"

Aber das war nicht das einzige Täuschungsmanöver, wie sie erzählte: "Ich habe auch einmal einen Sturz auf der Treppe des Kinos geprobt, in dem Einkaufszentrum, aus dem ich komme, und die Leute haben einen Krankenwagen gerufen. Ich war wohl ein etwas dramatisches Kind", scherzte sie. "Ich war eher ein Mädchen, das sich im Schlamm wälzt."

Sie sei einfach nicht das typische Barbie-Mädchen gewesen, verriet sie dem Branchenmagazin "People". "Meine Schwester hatte eine und ich erinnere mich, dass meine Cousine eine hatte." Für sie waren es allerdings "seltsame" Geschöpfe: "Ich glaube, sie waren alle so schrottig, weil sie nicht gut gepflegt wurden", erinnerte sich die 33-Jährige, die 2013 mit einer Rolle in "The Wolf of Wall Street" bekannt wurde und seitdem aus Hollywood nicht mehr wegzudenken ist. Heute verkörpert Robbie Barbie nicht nur, sie ist auch als Produzentin an der Verfilmung beteiligt.