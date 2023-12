Der Film "Barbie" von Greta Gerwig hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Die rosa Welle ebbt zwar langsam ab, aber es gibt immer wieder Neuigkeiten. So sprach Timothée Chalamet, der derzeit in "Wonka" im Kino zu sehen ist, über seine geplante und letztlich doch gescheiterte Gastrolle im Kinohit.

Der regelrechte "Barbie"-Hype flaut zwar allmählich ab, Gesprächsbedarf über den Kinokassenschlager gibt es jedoch allemal: So trauert Timothée Chalamet, der aktuell im neuen "Wonka"-Film zu sehen ist, regelrecht seinem geplanten Gastauftritt in Greta Gerwigs Film hinterher: "Es gab die Idee, dass Saoirse Ronan und ich einen Cameo-Auftritt in dem Film haben sollten", erinnert sich der "Dune"-Star in einem Interview in der "The Tonight Show". "Ich weiß nicht, was für ein Cameo das gewesen wäre. Ich denke, es wäre einer der abgelehnten Kens oder Barbies. Nicht Alan!". Der Sohn einer Amerikanerin und eines Franzosen mutmaßte: "Vielleicht gab es einen abgelehnten französischen Ken."

Dass der 27-Jährige und der "Lady Bird"- und "Little Women"-Star Ronan nicht im umsatzstärksten Film der Geschichte von Warner Bros. zu sehen waren, habe vor allem an Terminkonflikten gelegen. "Ich habe versucht, sie beide mitspielen zu lassen. Sie konnten nicht beide mitmachen", beteuerte Gerwig Anfang des Jahres im Rahmen von "Hollywood First Look". "Obwohl Timothée am Set vorbeikam und sagte: 'Ich hätte dabei sein sollen', und ich sagte: 'Ich weiß! Warum bist du nicht dabei?'"

"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig zieht emotionalen Vergleich

Der Plan, beide jungen Schauspieler in "Barbie" auftreten zu lassen, scheiterte an anderen Verpflichtungen: So fanden die Dreharbeiten zu "Wonka" zeitgleich zu jenen von "Barbie" statt. Ronan drehte und produzierte "The Outrun" zur gleichen Zeit, wie das Branchenmagazin "Variety" schreibt. Gerwig sei deswegen sehr enttäuscht gewesen: "Es fühlte sich an, als würde ich etwas ohne meine Kinder machen. Ich meine, ich bin nicht ihre Mutter, aber ich fühle mich irgendwie wie ihre Mutter."

Zeitmangel scheint ein häufiges Problem gewesen zu sein. Die Casting-Direktoren des Films verrieten vor kurzem, dass Bowen Yang, Dan Levy und Ben Platt begehrte Kandidaten für die Versionen von Ken im Film waren. Außerdem sollte ursprünglich Jonathan Groff Kens leidgeprüften Freund Allan (gespielt von Michael Cera) verkörpern.

Mit einem Einspielergebnis von 1,4 Milliarden Dollar wurde "Barbie" zum erfolgreichsten Film des Jahres 2023.