Creative Assembly ändert Taktik und Genre: Die Strategie-Spezialisten, bekannt für die "Total War"-Reihe mit ihren zahllosen Ablegern, wagen sich mit "Hyenas" auf unbekanntes Shooter-Terrain. Der quietschbunte Titel scheint sich aber nicht allzu ernst zu nehmen.

Die Zahl der "Total War"-Ableger sind Legion. Nun wagt sich Strategie-Experte Creative Assembly, die 2014 mit "Alien Isolation" einen beachtlichen Ausflug ins Horror-Genre unternommen haben, auf neues Terrain. Zusammen mit Sega arbeitet das britische Entwicklungsstudio an einem humorvollen Online-Shooter namens "Hyenas", der 2023 für PC und Konsolen erscheinen soll.

Nomen est omen: Wie Hyänen sind die Spieler in Rudeln aus drei Teilnehmern organisiert. Diese Meute kämpft gegen vier andere Crews, um fette Beute zu machen und dann abzuhauen. Der Clou an "Hyenas": Die Kämpfe finden an Bord von sogenannten "Plünderschiffen" statt - riesige, im All schwebende Einkaufszentren voller Popkultur-Plunder aus jener Zeit, als die Erde noch nicht komplett im Eimer war. Jedes dieser Plünderschiffe gleicht einem Action-Sandkasten mit ineinandergreifenden Systemen und umschaltbaren Anti-Schwerkraft-Zonen, die das rasante Geschehen buchstäblich auf den Kopf stellen können.

Über das Geschäftsmodell ist bislang noch wenig bekannt. Creative Assembly betont aber, dass "Hyenas" keine Pay-to-Win-Mechaniken nutzen werde. Die Anmeldung für den geschlossenen Alpha-Test für PC ist ab sofort möglich. Ob später Crossplay zwischen den unterschiedlichen Plattformen möglich sein wird, ließ das Studio ebenfalls noch offen.