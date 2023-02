Seit 2021 ist "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl wieder in einer Beziehung, im Sommer letzten Jahres stellte er der Welt seine Yvonne vor. Nun legte er auf Instagram mit einer Liebeserklärung nach.

In der ZDF-Sendung "Bares für Rares" muss Fabian Kahl mit den anderen Händlern um besondere und außergewöhnliche Antiquitäten buhlen und die Teilnehmer von sich überzeugen. Privat kann er sich das sparen: Seit 2021 ist Kahl mit seiner Freundin Yvonne zusammen.

Im Juli 2022 lud er auf Instagram ein kurzes Video von den beiden hoch und schrieb dazu: "Welch wunderschöne Blumen im Garten. Und eine von ihnen lächelte sich mitten hinein in mein Herz." Und wieder einmal mehr zeigte der 31-Jährige, wie sehr er seine Yvonne liebt.

Liebe in Afrika

Aktuell befindet sich das Paar in Afrika. Auf Instagram gewährt Kahl seinen Followern auf regelmäßig Einblicke in die Reise. Unter einer Fotostrecke schreibt er, dass "die letzten 10 Tage im Moremi Game Reservat" sehr "gefüllt mit Ereignissen und fotografischen Erlebnissen" gewesen seien. Danach folgt eine weitere Liebeserklärung an seine Freundin: "Und ich habe meine Yvy mit einer super leckeren Torte überrascht. Nun sind wir schon fast 1 1/2 Jahre zusammen. Ich liebe dich meine kleine Zuckermaus."

"Diese Woche sind wir noch mal mit super Wetter gesegnet und beginnen nun unser Selfdrive Abenteuer in Richtung Victoria Falls", lauten seine Worte am Ende der Bildunterschrift. "Hoffentlich kommt uns nicht ein heraufziehender Zyklon aus Madagaskar in die Quere", scherzt der TV-Star.