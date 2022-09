Basketball-Zeit bei RTL: Wenn Deutschland und Griechenland im Viertelfinale der Europameisterschaft aufeinandertreffen, ist der Kölner Sender live dabei.

Die deutsche Basketballmannschaft konnte in der EM bisher glänzen und gewann das letzte Spiel gegen Montenegro mit 85:79. Nun müssen sich die Deutschen im Viertelfinale gegen Griechenland beweisen. Die Mannschaft um NBA-Star Giannis Antetokounmpo gilt als großer Favorit. Das Spektakel überträgt RTL am Dienstag, 13. September, um 20.15 Uhr live.

Bei dem Spiel in der Berliner Mercedes-Benz-Arena handelt es sich um die erste Free-TV-Übertragung. Bislang war die Basketball-EM ausschließlich bei MagentaSport zu sehen. Moderiert wird das Sport-Spektakel von Laura Papendick. Aufgrund der Live-Übertragung ändert sich das Programm bei RTL: So entfällt die Sendung "Pocher und Papa auf Reisen". Die Nachrichtensendung "RTL Direkt" ist erst um 22.30 Uhr zu sehen. Auch die anschließenden Sendungen "Extra Spezial: So schlafen Sie richtig" (22.45 Uhr) und "RTL Nachtjournal" (0.15 Uhr) verschieben sich.