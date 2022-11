In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" teilt Patricia ihrem Jörg überraschend eine weitreichende Entscheidung mit. Der Bauer ist enttäuscht. Haben die Zwei noch eine Zukunft? Happy End bei Käsebauer Arne und seine Antje: Die Zwei schmieden schon eifrig Pläne: Sie wollen zusammenziehen.

Unerwartete Wendung bei einem der beliebtesten Paare von "Bauer sucht Frau" (RTL): Bei Ammenkuhhalter Jörg und Hofdame Patricia hatte die Liebe wie der Blitz eingeschlagen. Bereits seit dem Hoffest waren die Verwaltungsfachangestellte aus Duisburg und der hessische Bauer unzertrennlich. Nach der gemeinsamen Hofwoche schwärmten beide in den höchsten Tönen voneinander: "Er ist mein Traummann!", versicherte die 40-Jährige. Jörg konnte kaum fassen, dass er in der Show tatsächlich die Liebe gefunden hatte: "Es hat wirklich so gefunkt zwischen uns zweien", sagte der 48-Jährige.

Noch aber führen die Turteltauben eine Fernbeziehung, denn: Patricia ist bei der Stadt Duisburg angestellt, weit entfernt von Jörgs Hof in Hessen. Während sie ihn häufig besucht, ist Jörg in der aktuellen Folge zum ersten Mal zu Besuch in Patricias Heimat. Die führt ihn zum beliebten Ausflugsziel, von dem man aus über die Stadt blicken kann: Der Bauer ist positiv überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass Duisburg so grün ist. Das ist, als hätten man eine Stadt mitten in einen Wald gebaut", staunt er.

"Bauer sucht Frau": Patricia bittet Jörg um vier Jahre Geduld

Doch in Patricia rumort es: Sie will bei einem Picknick eine wichtige Frage ansprechen, die ihre gemeinsame Zukunft betrifft. "Wir haben ja gesagt, dass wir bald zusammen wohnen wollen", beginnt die 40-Jährige. Dann schockt sie Jörg: "Ich muss aber vier Jahre in meinem Job bei der Stadt bleiben, sonst kann ich da nie wieder Fuß fassen", erklärt sie dem verdutzten Bauern.

Da Patricia gerade erst ihren Job als Verwaltungsfachangestellte angefangen hat, bedeutet das: Es wird nichts aus dem gemeinsamen Zuhause - jedenfalls nicht sofort. "Ich meine, dass wir mit dem Zusammenziehen vermutlich noch vier Jahre warten sollten", spricht Patricia die Hiobsbotschaft aus. "Ich gehe ja wirklich ein großes Risiko ein, wenn ich jetzt alles stehen und liegen lasse."

Und wie nimmt der Bauer die Nachricht auf? "Ich war schon enttäuscht", sagt der 48-Jährige im Interview, "aber ich sehe das auch ein", zeigt er jedoch Verständnis. Zu Patricias großer Erleichterung nimmt Jörg sie in den Arm und verspricht ihr: "Ich bin bereit, auf dich zu warten." Einer gemeinsamen Zukunft steht also nichts im Wege - wenn auch zunächst auf Distanz.

Antje sitzt schon auf gepackten Koffern

Bei Käse- und Milchbauer Arne aus Niedersachsen und seiner Liebsten Antje stehen die Zeichen hingegen auf Zusammenziehen - und zwar schon ganz bald. "Unsere Liebe ist gewachsen, die Gefühle sind stärker geworden", strahlt der Bauer. "Die längste Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, waren sieben Tage - sieben sehr lange Tage", bestätigt Antje. Die beiden 31-Jährigen wollen deshalb Nägel mit Köpfen machen. Die Kosmetikerin hat nicht nur vor, zu Arne auf den Hof zu ziehen, sie will dort auch in seiner Käserei mitarbeiten.

Wie ernst es Antje mit Arne meint, will sie ihm durch ein Geschenk zeigen: einen Apfelbaum. "Der Baum soll unsere Liebe symbolisieren", sagt die 31-Jährige. "Vielleicht sitzen wir, wenn wir alt und rostig sind, unter dem Baum und beobachten unsere Kinder rund Enkelkinder", strahlt sie nach dem gemeinsamen Einpflanzen.

Antje kann ihr Glück noch gar nicht fassen: "Ich denke immer, dass wir in einem Märchen sind, aber das ist real", sagt sie. Bei einem Ausflug mit ihrem Arne ist die 31-Jährige von tiefer Dankbarkeit erfüllt. "Ich war vorher so ziellos und dachte oft: 'Was hat das Leben für einen Sinn?' Und dann kam Arne." Wenn das kein Happy End ist, was dann?