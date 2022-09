Narumol und Bauer Josef lernten sich 2009 in der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben - doch ihre Liebesgeschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Eine neue Doku-Soap zeigt das Paar nun bei den Vorbereitungen für eine neuerliche Hochzeit - nach thailändischer Tradition.

Sie gehören zu den beliebtesten Teilnehmern in der Geschichte von "Bauer sucht Frau": Josef und Narumol. Im Jahr 2009 nahm die gebürtige Thailänderin an der fünften Staffel der Datingshow teil und verliebte sich in den Landwirt aus Oberbayern. Seitdem ist das Paar unzertrennlich. Ein Jahr nach den Dreharbeiten wurde geheiratet. Ein gemeinsames Kind krönte das Liebesglück, 2011 kam Jorafina auf die Welt. Nun können Fans das Paar wieder auf den Bildschirmen sehen. Ab Mittwoch, 28. September, zeigt RTLZWEI die neue Doku-Soap "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!".

Josef und Narumol: Streitigkeiten und Rückschläge in Thailand

Die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten wollen erneut den Bund der Ehe eingehen - und das ganz traditionell. Bauer Josef möchte den großen Wunsch seiner Frau erfüllen: eine Hochzeit nach thailändischer Tradition. Diese soll allerdings nicht in Thailand stattfinden, sondern in ihrer Heimat in Oberbayern.

Die vierteilige Doku-Soap begleitet das Paar bei den Hochzeitsvorbereitungen und gewährt dem Publikum Einblicke in Narumols asiatische Heimat. Das Paar reiste begleitet von einem Kamerateam mit den Kindern Jenny und Jorafina nach Bangkok, um den Segen von Josefs Schwiegervater zu erhalten. Doch während den Hochzeitsvorbereitungen kommt es zu Streitigkeiten und Rückschlägen.

Zu sehen sind die vier Folgen immer mittwochs, 20.15 Uhr, bei RTLZwei. Die Episoden sind sieben Tage vor Fernsehausstrahlung im Premium-Bereich von RTL+ abrufbar.