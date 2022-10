Michael K. ist der erste bisexuelle Bauer, der im beliebten RTL-Kuppelformat nach einer Beziehung sucht - und er ist bekennender Ordnungsfreak. Bewerber Aron lässt bei sich zu Hause einen Saugroboter putzen. Erhöht das seine Chancen? Ein anderer verdirbt es sich fast zum Einstand. Er kommt mit leeren Händen und einer schalen Ausrede.

Soll noch jemand sagen, auf dem Land geht es nur konservativ zu: In der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" sucht auch der 28-jährige Michael K. Nach der großen Liebe - er ist offen bisexuell. "Zum ersten Mal haben wir einen Bauern dabei, der sagt: 'Egal ob Mann oder Frau, ich möchte einfach nur die Liebe finden' - toll, oder?", freut sich Moderatorin Inka Bause über die Premiere.

Der 28-jährige Bauer hat sich zum Hoffest zwei Männer eingeladen: Aron sagt von sich, dass er "nie ohne Haarlack aus dem Haus geht", während Jan-Hendrik eher Typ entspannter Sportler ist. Beim ersten Aufeinandertreffen stellt Michael klar, dass ihm Ordnung "mega-wichtig" ist. Aron freut es: "Ich bin auch sehr ordentlich. Ich habe ja einen Hund, deswegen habe ich auch einen Saugroboter", sagt er stolz. Die Info, dass er seinem Ex-Freund immer hinter geputzt hat, weil es ihm nicht sauber genug war, hätte er womöglich doch für sich behalten können.

Konkurrent Jan-Hendrik bezeichnet sich auch als ordentlich und weckt beim Bauern Interesse mit der Bemerkung, dass er just umgezogen sei: "Dann kannst du ja bald vielleicht wieder alles einpacken?", flirtet Michael. Jan-Hendrik grinst: "Ist das eine Einladung?" Meint der Bauer ihn, wenn er sagt: "Ich hätte nicht gedacht, das man sich hier zu einer Person schon jetzt so extrem hingezogen fühlt" - oder vielleicht doch Saugroboterbesitzer Aron?

Früher Wurstkönigin, bald Hofdame?

Unter den Bewerberinnen von Bauer Erik aus Thüringen ist eine ehemalige Wurstkönigin. Anne hat selbstverständlich einen Präsentkorb mit allerlei Wurstigem dabei. Da liegt das Thema beim Smalltalk auf der Hand: "Du magst gerne Fleisch und Wurst ... Wie äußert sich das? Nur Fleisch und Wurst?", will der Bauer wissen. Die Ex-Wurstkönigin: "Ich sage immer, aufs Gemüse kann ich verzichten, aufs Fleisch nicht!" Konkurrentin Julia stellt eine Flasche Schnaps vor den Bauern. Beim Öffnen reißt Erik den halben Flaschenkopf ab. "Ha ha ha, ich bin ein kleiner Tollpatsch!", lacht er.

Mit dem 31-Jährigen wird es nicht langweilig: "Ich bin ja im Karnevalsverein und verkleide mich gerne, am liebsten als Frau - also nicht wundern, wenn ich frühs mal im Frauenkostüm im Garten stehe." Außerdem ist Erik "Chef vom Männerballett" und ein leidenschaftlicher Tänzer.

Max bringt kein Wort heraus, Ulf hat keine Geschenke dabei

Auch Rinderzüchter Theo (58) tanzt gern, am liebsten Discofox. Motorradfan Yvonne ist hellauf begeistert: "Du bist ein schnittiges Kerlchen!", lobt sie Theo. Ihre Konkurrentin Helena geht vorsichtiger vor: "Ich habe dich mit deinem Haustier gesehen und mir gedacht: Dieser Mensch kann so viel Zärtlichkeit geben", schwärmt sie. Die beiden Frauen sind sich gar nicht grün: Als Helena erzählt, dass sie gerade ein Buch schreibt, ist Yvonne neugierig: "Darf man fragen, was für Themen so?" Helena pikiert: "Nein!"

Biobauer Max ist von seinen drei Damen sichtlich überfordert: Der 26-Jährige hatte noch nie eine Beziehung und ringt kaum ein Wort hervor: "Ich habe mir unheimlich viele Sachen überlegt, aber die sind alle weg", sagt er. Und Pferdewirt Ulf kommt mit leeren Händen. "Ich bin da wahrscheinlich so ein typischer Mann: Ich weiß immer nicht, was ich schenken soll", versucht er sich zu erklären.

"Das ist ja jetzt keine Ausrede, nur weil man ein Mann ist!", findet die eine Hofdame und wird von ihrer Konkurrentin noch bestärkt: "Wir mussten uns ja auch Gedanken machen!" Wenn Ulf sich da mal nicht verschätzt hat ... Am Dienstag erfahren die Zuschauer bei RTL (20.15 Uhr), wie es mit den Bauern und ihrer Liebessuche weitergeht.