Bei der Programmvorschau für die kommende TV-Saison ließen die SAT.1-Verantwortlichen durchblicken, was in den kommenden Monaten geplant ist. Man setzt auf sportliche Live-Events, Shows und deutsche Serien, die das gute alte Fernsehen beschwören sollen.

Wenn einem schon nicht die Zukunft gehört - was schwer als klassischer linearer TV-Sender im Jahr 2023 schwer ist -, dann könnte man wenigstens die Vergangenheit beschwören und jene mitnehmen, die sich in ihr wohlfühlen. Auch und gerade in Sachen Fernsehverhalten. Deshalb verkündete der wankende Sender SAT.1 am Mittwochmorgen im Rahmen der "Screenforce Days 2023" an, dass man für die kommende neue TV-Saison 2023/24 nicht nur noch mehr auf Sport und Fußball setzen wird, sondern auch gleich zwei neue deutsche Vorabendserien ins Programm hievt, die ein bisschen danach klingen, als hätte man sie schon mal gehört, respektive gesehen: "Wir starten in diesen Tagen mit den Dreharbeiten zu 'Die Landarztpraxis", verriet Senderchef Daniel Rosemann. "Die Serie 'Das Küstenkommissariat' drehen wir voraussichtlich ab Herbst. Von beiden Serien drehen wir erst einmal 60 Folgen." SAT.1 sorgt also für wohlige Seriengefühle rund um pittoreske deutsche Landschaften an Wasser und Berg sowie auf klassische TV-Berufsgruppen wie Ärzte und Polizisten. Warum auch nicht.

Caroline Frier wird in "Die Landarztpraxis" Dr. Sarah König am Schliersee spielen. In der bayerischen Idylle verarztet sie Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Feriengäste - und zur Not auch mal eine Kuh. Und weil die Liebe natürlich nicht fehlen darf, schlägt das Herz der Medizinerin für zwei Männer: ihre "alte" Liebe Dr. Fabian Kroiß ( Oliver Franck) und den Newcomer Max ( Alexander Koll), von Beruf Bergretter. Es handelt sich also wohl eher um eine traditionelle Art Fiction, die für ein Publikum produziert wird, das 2023 und 2024 immer noch lieber "linear" schaut, als in öffentlich-rechtlichen Mediatheken oder zahlungspflichtigen Streamingdiensten herumzustöbern. Bis ins Jahr 2010 war der Marktanteil des Sender SAT.1 übrigens fast immer zweistellig gewesen. Damals erreichte man noch 10,1 Prozent der Zuschauer ab drei Jahre. Zuletzt (2022) schalteten noch 5,1 Prozent ein.

Elf Bundesliga-Spiele, U21-Fußball-EM und Eishockey-WM 2024

Weil Fiction mehr und mehr "on demand" komsumiert wird, setzt SAT.1 zudem verstärkt auf Show und Live-Sport-Rechte. Gerade in Sachen Fußball hat der Sender einiges zu bieten. "SAT.1 zeigt in den nächsten zwölf Monaten mehr Spitzensport denn je", bestätigt Daniel Rosemann. "Elf Bundesliga-Spiele live, die U21-Europameisterschaft und die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft." Schon am 22. Juni startet die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel in die Europameisterschaft. SAT.1 zeigt alle deutschen Spiele aus den Gastgeberländern Rumänien und Georgien. Dazu hat man den deutschen Fußballmarken-Primus Bayern München im Programm. Der Abo-Meister eröffnet am Freitag, 18. August, live in SAT.1 die Bundesliga-Saison. Schon am Freitag, 28. Juli,, beginnt die 2. Bundesliga live in SAT.1. Und dann gibt es ja noch das Duell Meister gegen Pokalsieger, den Supercup: am Samstag, 12. August, trifft Bayern München auf RB Leipzig.

Viel Kritik setzte es zuletzt, weil die für Deutschland gerade mit einer sensationellen Eishockey-Vize-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen WM nur beim Spartensender Sport.1 lief - und daher zu wenig Aufmerksamkeit erhielt. Das nächste Turnier, das am 10. Mai 2024 in Tschechien beginnt, wird bei SAT.1 laufen! Der Sender zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft.

Bleiben die bekannten Shows des Senders: Mit "The Taste", "Zurück in die Schule", "Das große Backen", "The Voice of Germany", "Promi Big Brother", "Halbpension mit Schmitz", "Das 1 % Quiz" mit Jörg Pilawa, "Hochzeit auf den ersten Blick" und "Stars in der Manege" werden vertraute Marken fortgesetzt. Neu im Programm ist dafür eine neue Showidee aus dem Hause John de Mol: In "The Floor" (Arbeitstitel) treten 100 Kandidaten und Kandidatinnen an, die in 99 Duellen einen Gewinner suchen. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf einer riesigen LED-Spielfläche, dem namensgebenden "The Floor".