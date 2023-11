Vor wenigen Tagen veröffentlichte Peter Jackson mithilfe von Künstlicher Intelligenz den Beatles-Song "Now And Then" - mit Erfolg: Laut GfK Entertainment erreichte das Lied die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts.

Mehr als 50 Jahre nach Auflösung der Beatles erschien vor einigen Tagen eine neue Single der berühmten Musiker - zusammengebastelt aus Regisseur von Peter Jacksons entdecktem und von Künstlicher Intelligenz fertig geschriebenem Demo-Material. Schnell wurde der Song "Now and Then" mit der Stimme von John Lennon ein Hit. Die Reaktionen auf den neuen Beatles-Song waren positiv, was sich nun auch durch die aktuelle Chartplatzierung zeigt.

Wie eine Ermittlung von GfK Entertainment zeigt, kletterte der Song auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Somit handelt es sich um den zwölften Nummer-eins-Hit der Band - und ihre erste obere Chartplatzierung seit dem Lied "Come Together" aus dem Jahr 1969. Gleichzeitig liegt zwischen den Songs die größte Spanne von zwei Nummer-eins-Hits, nämlich 54 Jahre.

Folgen nun weitere Songs der Beatles?

Peter Jackson deutete an, dass in Zukunft noch mehr neue Musik der Beatles zu hören sein könnte. Jackson enthüllte, dass das von ihm gesichtete Archivmaterial während der Produktion von "Get Back", seiner achtstündigen Dokumentarserie über die Entstehung des gleichnamigen Albums der Beatles, potenziell noch weitere Musikstücke bergen könnte. Der Regisseur habe insgesamt 60 Stunden Filmmaterial und 150 Stunden Tonmaterial gesichtet, um die Serie zu drehen.

"Wir können eine Performance von 'Get Back' nehmen, John und George trennen und dann Paul und Ringo einen Refrain oder Harmonien hinzufügen lassen", erklärte der "Herr der Ringe"-Regisseur im Interview mit der "Sunday Times". "Es könnte ein anständiger Song dabei herauskommen, aber ich habe mich mit Paul noch nicht darüber unterhalten." Das sei zwar Fanboy-Kram, aber durchaus denkbar.