Es herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden. In der Nacht auf Donnerstag marschierten russische Einheiten in die Ukraine ein. Der deutsche Botschafter Andrij Melynk hat in diesem Zusammenhang nun schwere Vorwürfe gegenüber der Bundesregierung erhoben. Im ZDF-Talk "Markus Lanz" sprach er am Donnerstagabend von "Kälte und Gleichgültigkeit" der deutschen Politik. "Jede Bitte, uns jetzt zu helfen, wurde einfach abgeschmettert", berichtete der "traurige" Melnyk: "Ich kann nicht verstehen: Wie kann man so kaltherzig und stur bleiben."

Zwar sei er am Donnerstag zu einem Treffen mit "einigen Ministern" gebeten worden, doch dieses habe ernüchternde Erkenntnisse gebracht. Seinen Forderungen nach militärischer Ausrüstung und Kraftstoff für die Armee habe man nicht entsprochen. "Die Antwort war: 'Nach unserer Einschätzung bleiben Ihnen, den Ukrainern, vielleicht wenige Stunden. Das macht jetzt keinen Sinn, Euch überhaupt zu helfen.'"

"Diese Zögerlichkeit lässt uns als Opferlamm, das geschlachtet wird"

Seine Enttäuschung über dieses Vorgehen brachte Melnyk deutlich auf den Punkt: "Diese Politik, diese Zögerlichkeit, sie lässt uns als Opferlamm, das geschlachtet wird." Gleichzeitig appellierte Melynk an alle Deutschen: "Bitte helfen Sie uns, die Bundesregierung umzustimmen!"

Der ukrainische Botschafter beklagte, Deutschland habe sich beim EU-Gipfel nicht für "die größten Sanktionskeulen" gegen Russland eingesetzt, nämlich den Ausschluss aus dem Zahlungssystem Swift und ein Embargo für Öl-, Gas- und Kohleimporte aus Russland. Das Abwarten der Bundesregierung verurteilte Melnyk und warf die Frage auf: "Worauf? Dass Zehntausende, Hunderttausende Ukrainer sterben müssen vor ihren Augen?" Zwar erklärte Melnyk, viel Empathie erfahren zu haben in den vergangenen Tagen, aber Worten müsse man auch Taten folgen lassen.

"Deutschland kommt einfach nicht aus der Komfortzone heraus"

Dem schloss sich auch Eva Quadbeck vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" an: "Die Schilderung macht schon betroffen." Das Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz, "volle Solidarität" mit der Ukraine zu zeigen, sei schlicht "eine Worthülse" gewesen, kritisierte die Journalistin. "Das Problem der deutschen Regierung ist, dass Deutschland einfach aus der Komfortzone nicht herauskommt." Russland aus dem SWIFT-Abkommen auszuschließen, hätte sie vom internationalen Handel abgeschnitten, sagte Quadbeck.

Doch man habe "die kleine Lösung" bevorzugt, statt das Abkommen als "das schärfste Schwert" bei den Sanktionen einzusetzen. "Das ist tatsächlich ein Signal, wo man nicht von Solidarität sprechen kann", urteilte die Journalistin. Eine solche Maßnahme hätte Russland "wehgetan", ebenso wie Deutschland, aber: "Die Zögerlichkeit, die wir mal wieder an den Tag legen, wird uns noch sehr viel mehr wehtun in Zukunft."