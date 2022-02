Als Liberaler und Jurist wird Wolfgang Kubicki nicht müde, den Vorschriftenkatalog zur Pandemiebekämpfung kritisch zu hinterfragen. Dass die Bundesregierung für März weitreichende Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt hat, empfindet der Vize-Chef der FDP folglich als überfällig.

Zu Gast in der Sendung "RTL Direkt" sagte Kubicki am Montag: "Ich glaube, dass die Minister in der Ampelregierung festgestellt haben, dass die Begründung für weitreichende Einschränkungsmaßnahmen, nämlich eine Überlastung des Gesundheitssystems, jetzt verneint werden kann." Deren "stufenweise" Aufhebung sei nun eine "zwingende verfassungsrechtliche Folge". Man stelle nun fest, "dass die Omikron-Variante nicht dazu geführt hat, dass unsere Intensivstationen überlaufen sind".

Ob er nicht Angst habe, dass einem "bundesweite Lockerungen um die Ohren fliegen können", hakte RTL-Moderatorin Pinar Atalay ein. "Nein", entgegnete der Bundestagsvizepräsident entschieden. "Weil ich die Angstszenarien, die beschrieben werden, nicht nachvollziehen kann." Es wäre nachgerade "eine wissenschaftliche Sensation, wenn ein Virus sich von mild zu schwerwiegend entwickeln würde", wagte sich der Jurist einmal mehr auf naturwissenschaftliches Terrain.

"Da werden einige Virologen jetzt vor dem Fernseher sitzen und widersprechen"

Beim Stichwort "Angstszenarien" warf Pinar Atalay die Mahnungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein. Ob der als Epidemiologe diese Erkenntnisse nicht habe. "Ich vermute, er weiß es auch, aber er kommentiert das möglicherweise falsch", unterstellte Kubicki dem SPD-Kollegen. "Es gibt in der Medizingeschichte keinen Vorgang, wo wir von einer milden Variante zu einer schlimmen Variante gekommen sind, eher umgekehrt ist das der Fall." Das würden "alle Virologen" bestätigen. Der FDP-Vize: "Dass die Delta-Variante wiederkommen könnte, scheitert logisch bereits an dem Argument, dass die Omikron-Variante Delta verdrängt hat. Warum Delta nun Omikron verdrängen sollte, erschließt sich mir nicht."

Mit Droh-Szenarien Maßnahmen zu begründen, sei "rechtlich unzulässig", bekräftigte Kubicki und machte eine zugespitzte Analogie zu seinem Heimatbundesland auf: "Es gibt auch ein Szenario, wonach Schleswig-Holstein beim Abbrechen eines Eisberges in Grönland von einer 30-Meter-Welle überrollt werden könnte, und trotzdem evakuieren wir das Land nicht." Moderatorin Atalay wirkte nicht überzeugt: "Da werden einige Virologen jetzt vor dem Fernseher sitzen und widersprechen." Kubicki erwiderte: "Das glaube ich eher nicht."

Lauterbach warnte vor ungünstigen Herbst-Szenarien

Geht es nach dem Liberalen, dürfe es mangels "rechtlicher Begründung" künftig auch keine Maskenpflicht in Deutschland mehr geben. Er plädiere für das "schwedische Modell", wonach die Atemschutzmaske für bestimmte Jahreszeiten und Alltagssituationen empfohlen werde. "Ob wir es verpflichtend machen müssen, da habe mich meine Zweifel".

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zuletzt in der ARD-Talkshow "Anne Will" dafür geworben, weiter Vorsicht in der Pandemie walten zu lassen. Die Wissenschaft habe "Angst vor ganz anderen Varianten im Herbst", sagte der SPD-Politiker im Zusammenhang mit der debattierten allgemeinen Impfpflicht. Englische Forscher hätten jüngst "vier Szenarien für den Herbst aufgetan", aber keines davon sei gut. Am späten Mittwochabend wird der SPD-Politiker erneut in der ARD zur Pandemielage sprechen: Er ist Gast bei "maischberger.die woche".