Am 6. Mai wird Charles III. in der Londoner Westminster Abbey zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt. Auch SAT.1 berichtet live vom royalen Mega-Event - mit der Unterstützung von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Mit fünf neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" (immer dienstags, 20.15 Uhr) feiert der Sender mal wieder den latenten Größenwahn und die Nervenstärke seiner beiden beliebtesten Show-Protagonisten. Für die begehrten 15 Minuten Sendezeit, um die Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show kämpfen, hat es in der Auftaktfolge vom Dienstag allerdings nicht gereicht. Stattdessen steht das Duo nun vor einer royalen Herausforderung: Joko und Klaas werden eine Stunde lang die Krönung von Charles III. kommentieren - live beim ProSieben-Schwestersender SAT.1.

Eine Stunde Live-Krönung mit Joko und klaas

Dort setzt man am Tag der Krönung (Samstag, 6. Mai) auf eine Mischung aus Dokumentationen und Live-Berichterstattung. Ab 9.30 Uhr berichtet Marlene Lufen live aus London von der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. Gemeinsam mit Ross Antony, Heinrich Graf von Hannover und Charlotte Gräfin von Oeynhausen beleuchtet sie die Hintergründe zum Event und den geladenen Gästen. Etwa fünf Stunden lang will SAT.1 die Krönung live begleiten. Eine Stunde davon sollen nun Joko und Klaas übernehmen. Wann genau die ProSieben-Blödelbarden eingreifen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Klar ist: Ab 14 Uhr geht bei SAT.1 wieder alles mit geregelten Dingen zu. Dann wirft die Reportage "Die Ära Charles - Gesichter eines Königs" einen Blick auf das bewegte Leben des "ewigen Thronfolgers" Charles. Weggefährten, Royal-Experten und Palast-Insider beleuchten dabei unter anderem die vielschichtigen Beziehungen zu seiner Familie, dem britischen Volk und der Öffentlichkeit.