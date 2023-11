Am Donnerstag sendet das ZDF eine neue Folge der Krimiserie "SOKO Stuttgart", die den Titel "Alte Schulden" tragen wird. Nun wurde bekannt, dass ein erfolgreicher Musiker eine Gastrolle übernehmen wird: Fanta-4-Mitglied Smudo.

Smudo ist nicht nur als Rapper der Gruppe Fanta 4 bekannt, sondern auch vereinzelt als Schauspieler. So war er unter anderem in den ersten zwei Teilen von "Vorstadtkrokodile" zu sehen und hatte 2012 im Kinofilm "Pommes essen" seine erste Hauptrolle. Nun wird der Musiker am Donnerstag (23. Dezember, 18.00 Uhr) über die Fernsehbildschirme flimmern: Er hat einen Gastauftritt in der ZDF-Krimiserie "SOKO Stuttgart".

In der Episode "Alte Schulden" wird Smudo als Bankräuber zu sehen sein, der aus dem Gefängnis ausbricht und erschossen im Forst liegt. "Leiche spielen ist kein Ponyhof", erklärte der 55-Jährige gegenüber "Bild". Er fügte hinzu: "Die Dreharbeiten am Waldboden waren zäh, zumal es wirklich sehr kalt war und wir zum Morgengrauen bereits gefilmt hatten."

Doch der Sender ging gegen die Kälte vor und legte dem Rapper während des Drehs eine Isomatte unter. "Der Effekt nutzte sich aber schnell ab", erklärte er. Zudem sei er sehr stolz, bei der Produktion mitgespielt zu haben. Dass er in der Folge nur kurz zu sehen ist, störe ihn keineswegs: "Ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut und nicht lange mit der Zusage gefackelt."