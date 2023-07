Wer seinen Wauzi liebt, der schiebt - ihn auch mal durchs Planschbecken. So wie Vivien Rettberg ihren Monsieur (Bild). Für Spannung ist gesorgt, denn es geht um die letzten drei Plätze für die Finalshow von "Top Dog Germany". Da sind alle, sogar der Titelverteidiger, hypernervös. Auf jeden Fall kann man die Spannung auf einmal sogar wirklich riechen.

Schafft es der Titelverteidiger in tierische Finale der "Top Dog Germany"-Staffel? Das ist die Frage in der letzten Vorrunden-Show. Da lag viel Spannung in der Luft. Und plötzlich auch ein anderer Geruch ...