Diesmal wurde es nichts mit der 15-Minuten Live-Sendezeit für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Sie unterlagen ihrem Sender am Dienstag bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" und vertreten für drei Tage Aiman Abdallah als "Galileo"-Moderatoren. Im Finalspiel waren Einparkkünste gefragt.

Es ist das älteste Magazin ihres Haus- und Hofsenders, bereits 1998 flimmerte die erste Sendung "Galileo" bei ProSieben über die Bildschirme. Wissensvermittlung und Infotainment galten bislang nicht als das Steckenpferd von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Doch da die beiden Sendergesichter am Dienstagabend die Spielshow "Joko und Klaas gegen ProSieben" verloren, müssen sie von Mittwoch bis Freitag als Moderatoren ran. Trotz der vier Vorteile, die das Duo ins Finalspiel mitnehmen durfte, gelang es nicht, die 15 Minuten Live-Sendezeit zu ergattern. Obwohl man wie gewohnt mit vollem Einsatz zu Werke ging, wurde Joko und Klaas ein Einpark-Fehler zum Verhängnis.

Doch der Reihe nach. Zunächst wurde der Einsatz festgelegt. "Wenn ihr heute Abend eure Show verliert, dann müsst ihr bis Freitag den besten Job der Welt übernehmen", erklärte "Galileo"-Gesicht Aiman Abdallah vor dem alles entscheidenden Spiel in einem Schwarz-Weiß-Einspieler: "Ihr werdet Galileo-Moderator für drei Tage." Das bedeute laut Abdallah "drei Tage durchaus harte Arbeit, bei der ihr einiges lernen könnt". Auf den Hinweis von Showmoderator Steven Gätjen, dass vor allem Joko da noch einiges lernen könne, erwiderte der Entertainer nur: "Ich hab was vor." Das sollte doch Motivation genug sein.

Aber Motivation ist ja ohnehin nicht das Problem beim eingespielten Duo, also ab ins Finalspiel namens "Bitte wenden"! Hier galt es, ein kleines Auto - gesichert durch einen Kran - auf einem schmalen, erhöhten Pass um 180 Grad zu wenden und wieder in die Parklücke zurückfahren. Da war Millimeterarbeit gefragt! Die Bedingungen: Alle vier Räder müssen am Ende in Parkposition stehen, niemand darf aussteigen. Mindestens fünf Minuten Zeit waren für die Fahrakrobatik eingeplant, doch pro Vorteil kamen 30 Sekunden obendrauf. Insgesamt sieben Minuten blieben Joko und Klaas also, den Pkw einmal zu drehen, ohne vom Vorsprung abzurutschen.

Der verflixte Vorderreifen

Klaas setzte sich hinters Lenkrad, Joko war als Einweiser tätig. Immer wieder drohte der Reifen von der Kante zu rutschen, doch das war einkalkuliert. "Das machst du hervorragend", lobte Winterscheidt seinen Mitstreiter nicht zu Unrecht, auch wenn er in brenzligen Momenten etwas nervös wurde: "Klaas bitte!" Tatsächlich sahen Heufer-Umlaufs Fahrkünste sehr souverän aus, die beiden lagen gut in der Zeit, und das Auto stand bereits in der richtigen Richtung - allerdings haarscharf an der Kante. Ein kleiner Fehler beim Zurücksetzen machte doch alle Bemühungen zunichte. Ein Vorderreifen hatte sich an der Kante verkeilt und die Uhr lief unerbittlich ab - ProSieben triumphierte.

"Beeindruckend, was ihr da oben gemacht habt, aber es waren die entscheidenden Zentimeter", bewertete Steven Gätjen das Finalspiel. Sein Arbeitgeber war oben auf und Winterscheidt und Heufer-Umlauf übernehmen am Mittwoch einen ungewohnten Moderatorenjob. "Ab morgen um 19.05 Uhr bis einschließlich Freitag moderieren Joko und Klaas 'Galileo'", kündigte Gätjen erwartungsvoll an. Und Jokos Termine? "Ich guck noch mal in meinen Kalender, ob ich das hinkrieg', aber ich werde es möglich machen", versprach er, während das Auto vom Kran wieder auf den Boden gehoben wurde.

Joko stürzt - und die Show wird unterbrochen

Die Finalniederlage war sicherlich schmerzhaft für Joko, doch wortwörtlich schmerzhaft war bereits ein Fahrrad-Sturz zuvor. Beim Versuch, einen Baumstamm längs, mit Hilfe zweier Rampen, zu überqueren, fiel Winterscheidt kopfüber mit dem Fahrrad auf den Boden und stöhnte vor Schmerz. Zunächst sorgte das noch für Gelächter, doch Steven Gätjen erkannte, dass das kein Spaß war. "Genau da, wo die Schutzkleidung nicht ist!", analysierte der Moderator. Joko wurde schließlich von mehreren Mitarbeitern gestützt hinter die Bühne geführt.

"Was für eine Situation. Joko wird kurz backstage behandelt. Wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder auf die Beine kommt." Das tat er glücklicherweise. "Ich bin mit dem BMX drübergefahren und danach erinnere ich mich an nichts", berichtete Joko. "Ich habe mir den Lenker unterhalb des Bauchnabels in den Bauch gerammt." Klaas reagierte mit Häme: "Wie weit unterhalb des Bauchnabels?" Die Frage blieb unbeantwortet.