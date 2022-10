Lama Horst, Löwe Malik oder das schielende Opossum Heidi - es gibt einige Kult-Bewohner des Leipziger Zoos, welche die Zuschauer über die Jahre hinweg begeistert haben. Die MDR-Dokuserie "Elefant, Tiger & Co" feiert nun die 1.000.Folge.

999 Folgen wurden ausgestrahlt, seit "Elefant, Tiger & Co." am 1. April 2003 im MDR-Fernsehen an den Start ging. Die 1.000. Folge der beliebten Tierdokumentationsserie wird am Freitag, 28. Oktober, im MDR-Vorabendprogramm ausgestrahlt. Zur Feier des Jubiläums und als Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Fans Handyvideos einschicken, um sich ihre Lieblingsmomente für die große Jubiläumssendung im Anschluss "Elefant, Tiger & Co. - Spezial" (20.15 Uhr) zu wünschen.

In knapp 20 Jahren gab es schließlich einige tierische Überraschungen und emotionale Momente: Der Abschied von Lama Horst 2019 berührte viele. Er trat nicht nur im Gewandhaus und auf Messen auf, sondern stattete auch Altenheimen einen Besuch ab. Sancho gilt aber als würdiger Nachfolger des Kult-Lamas. Auch er ist in der Spezial-Ausgabe gemeinsam mit Lamaflüsterer Michael Ernst und Christian Steyer zu sehen.

Die erfolgreichste Dokuserie im MDR

Konstante Einschaltquoten über knapp zwei Jahrzehnte hinweg sprechen für den Erfolg des Formats: "Mit regelmäßigen Einschaltquoten von mehr als 20 Prozent ist 'Elefant, Tiger und Co.' die erfolgreichste Dokuserie im MDR", freut sich Hauptredaktionsleiterin Christina Herßebroick. Dieser große Zuspruch der Fans sei die beste Motivation, jede Woche neue Geschichten aus dem Leipziger Zoo zu erzählen. "Wir können selbst kaum glauben, dass es nun schon 1.000 Folgen sind", so die Verantwortliche.

Der Sender lässt verlauten, das Format anlässlich des Jubiläums multimedial begleiten zu wollen: "bei "MDR um vier" mit den Macherinnen und Machern sowie Tierpflegerinnen und Tierpflegern als Studiogäste, bei MDR JUMP und MDR SACHSEN mit Hörenden-Aktionen sowie auf dem Facebook- und YouTube Kanal von "Elefant, Tiger und Co.".

Auch "der "Elefant, Tiger und Co."-Podcast feiert die 1.000. Folge mit vier Spezialfolgen, in denen die Macherinnen und Macher der Serie zu Wort kommen", schreiben die Verantwortlichen. Es soll im Abstand von zwei Wochen kontinuierlich neue Folge in der ARD Audiothek geben - und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.