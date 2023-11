Viele kennen Christiane Blumhoff aus zahlreichen Fernsehproduktionen, in denen sie kleinere Rollen verkörperte. Die Volksschauspielerin starb nun im Alter von 81 Jahren.

Ihren ersten Auftritt hatte Christiane Blumhoff im Alter von neun Jahren in der Oper am Gärtnerplatz. Danach etablierte sie sich zu einer bekannten Schauspielerin in Deutschland. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie knapp 150 Fernsehauftritte, darunter in "Derrick", "Tatort" und "München Mord: Dolce Vita" - wenn auch in kleineren Rollen. Seit 2008 spielte sie die Rolle der Helga Bamberger in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Wie nun bekannt wurde, ist Blumhoff im Alter von 81 Jahren gestorben.

Wie mehrere Medien berichten, starb die Mutter von Comedian Simon Pearce am Dienstag in München. Sie sei friedlich eingeschlafen, teilte am Mittwoch ihre Agentur mit. Auch ein Nachruf der Familie wurde veröffentlicht: "Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein."

2018 blickte der BR ausführlich auf das Leben der Schauspielerin zurück. In der Dokumentarfilm-Reihe "Lebenslinien" sprach sie über ihre Karriere und ihre Ehe mit Charles Bioudun Pearce, der 2004 starb. Neben Simon Pearce hat sie noch zwei weitere Kinder. Zusammen mit ihrem Mann führte sie acht Jahre lang ein afrikanisches Lokal. Ihren letzten TV-Auftritt hatte 2022 in einer Folge der ZDF-Krimiserie "Der Alte".