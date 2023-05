Der Hollywood-Darsteller Ray Stevenson, der zuletzt in mehreren Marvel-Verfilmungen mitwirkte, starb mit nur 58 Jahren - vier Tage vor seinem 59. Geburtstag. Er hielt sich zuletzt auf der italienischen Insel Ischia auf.

Abschied von einem kernigen Action- und Charakterrollen-Darsteller: Wie italienische Medien zuerst berichteten, ist der aus Nordirland stammende Hollywood-Schauspieler Ray Stevenson ("Thor") am vergangenen Sonntag auf Ischia gestorben - mit nur 58 Jahren, vier Tage vor seinem 59. Geburtstag. Er hielt sich auf der italienischen Insel wegen Dreharbeiten zu dem Film "Cassino in Ischia" des Regisseurs Frank Ciota auf. Stevensons Todesursache wurde nicht bekannt.

Drei-Paraderollen als Götter-Freund Volstagg

Der Vater von zwei Söhnen kam 1964 in Lisbum, Nordirland, zur Welt und wuchs später in Newcastle in England auf. Nach einer ersten Berufslaufbahn als Inneneinrichter begann er erst im fortgeschrittenen Alter von 27 Jahren mit einer Schauspielausbildung. International bekannt wurde er in seiner Rolle als Legionär in der Fernsehserie "Rom". Deutschen Zuschauern dürfte er zuletzt auch als britischer Marine-Offizier in der dritten Staffel der Serie "Das Boot" in Erinnerung geblieben sein.

Zu Ray Stevensons wichtigsten Rollen gehören allerdings drei Auftritte in den "Thor"-Comicverfilmungen aus dem Hause Marvel. Dort spielte er die Rolle des Volstagg und damit einen der besten Freunde des Titelhelden Thors. 2008 war er als Marvel-Antiheld Punisher im Film "War Zone" zu sehen. Zu seinen prominenten TV-Engagements zählen auch Rollen in den Serien "Dexter" und "Vikings".