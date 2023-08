Ganze vier Jahre lang war Schauspielerin Hersha Parady in der amerikanischen Erfolgsserie "Unsere kleine Farm" zu sehen und wurde zum Star. Nun starb sie im Alter von 78 Jahren im Haus ihres Sohnes.

Als Lehrerin Alice Garvey der Fernsehserie "Unsere kleine Farm" wurde Hersha Parady weltberühmt. Vier Jahre lang war sie in mehreren Staffeln der Erfolgsproduktion in der Rolle der Lehrerin Alice Garvey zu sehen. Danach spielte sie vereinzelt in Film- und TV-Produktionen, auch als Theaterschauspielerin war die weiterhin aktiv. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 78 Jahren gestorben, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" mitteilte.

Demnach ist Parady bereits am vergangenen Mittwoch in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia verstorben. Das bestätigte ihr Sohn Jonathan Peverall gegenüber dem US-Portal. Bereits vor wenigen Monaten hatte die Familie der Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie mit dem Gehirntumor Meningeom kämpfe.

Tod nach schwerer Krankheit

"Diese Krankheit hat sie ihrer Kraft, ihres Gedächtnisses und leider auch ihrer lebhaften Persönlichkeit beraubt. Sie ist inzwischen weitgehend bettlägerig, und es ist sehr schwer zu sehen, wie meine Mutter, die einst voller Leben und Energie war, jetzt mit den grundlegenden täglichen Aktivitäten zu kämpfen hat", schrieb ihr Sohn im Juli auf die Internetseite "GoFundMe", die aufgesetzt wurde, um Spenden für die medizinischen Kosten zu sammeln.

Nachdem sich Parady einer erfolgreichen Operation unterzogen hatte und sie "in eine Reha-Einrichtung verlegt" worden war, "bekam sie jedoch eine Lungenentzündung und musste wieder ins Krankenhaus gebracht werden. Seit einer Woche wird sie auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen, und obwohl es einige Momente der Klarheit gab, ist sie nicht in der Lage, vollständig aufzuwachen", berichtete Jonathan Peverall in einem späteren Update.

"Unsere kleine Farm" gehörte in den 70er- und 80er-Jahren zu den populärsten TV-Produktionen. Die Western-Serie basierte auf den autobiographischen Romanen der Autorin Laura Ingalls Wilder.