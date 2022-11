Für Terence Hill ist es bereits der dritte Pass: In Los Angeles bekam der Schauspieler, der gemeinsam mit Bud Spencer zur Film-Ikone wurde, nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine sächsische Mutter sei immer prägend für ihn gewesen.

Der deutsche Pass gilt als eines der wertvollsten Dokumente überhaupt - nun gehört auch Kult-Schauspieler Terence Hill zu seinen Besitzern. Mit nun 83 Jahren hat der Italiener, der den bürgerlichen Namen Mario Girotti trägt, auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. "Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe", so Hill gegenüber "Bild". Für ihn sei es auch ein "Bekenntnis zu meinen Wurzeln".

Der Italo-Westernheld, der Deutsch fließend beherrscht, ließ sich das Dokument demnach in den USA ausstellen. "Ich habe ihn vom deutschen Generalkonsul in LA erhalten", berichtete Hill. Damit er den gewünschten Pass erhalten konnte, hatte sich Terence Hill vorab die benötigte Heiratsurkunde seiner Mutter besorgt, in Lommatzsch bei Dresden.

In seiner Kindheit verbrachte der Schauspieler einst selbst einige Jahre - von 1943 bis 1947 - in dem sächsischen Ort. Seit 2019 kann man dort das Terence-Hill-Museum besuchen. Geboren wurde Terrence Hill allerdings in der Lagunenstadt Venedig. Demnach besitzt er laut "Bild" neben der US-amerikanischen auch den italienischen Pass - mit dem deutschen kam ein weiteres Ausweis-Dokument hinzu.

Unschlagbares Duo mit Bud Spencer

Berühmtheit erlangte der Blondschopf vor allem mit seinem grobschlächtigen Kumpel und italienischen Landsmann: Bud Spencer alias Carlo Pedersoli verstarb im Jahr 2016. Ihre gemeinsamen Filme - unter anderem "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1972), "Das Krokodil und sein Nilpferd (1979) oder "Vier Fäuste gegen Rio" (1984) - erlangten Weltruhm und erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit.