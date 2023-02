Bela Klentze ist seit Jahren ein bekanntes TV-Gesicht, parallel zu seiner Schauspiel-Karriere arbeitete er zuletzt auch an einer Laufbahn als Rockmusiker. Mit einem neuen Musikvideo der Band Stairway To Violet unterstreicht er seine Ambitionen.

Bela Klentze wurde deutschlandweit als TV- und Kino-Schauspieler bekannt, darüber hinaus versucht er sich inzwischen aber auch als Musiker. Seit Anfang 2022 tritt er als Frontmann der Cinematic-Rock-Band Stairway To Violet in Erscheinung. Dass es sich dabei nicht nur um ein Hobby handelt, zeigt der 34-Jährige auch mit dem neuesten Video seiner Band: "Vampires Feeding Time".

In dem gerade veröffentlichten Clip sieht man Klentze wilde Rockstar-Partys feiern und Autorennen fahren. Darüber hinaus sind in dem aufwendigen Kurzfilm (über sieben Minuten Spielzeit) auch Szenen zu sehen, in denen ein Arzt versucht, eine Frau wiederzubeleben - mutmaßlich nach einer Überdosis.

Aufgrund der drastischen Bilder ist der Clip zu "Vampires Feeding Time" erst ab 18 Jahren freigegeben. Die Dreharbeiten zu dem neuen Musikvideo von Stairway To Violet zogen sich über ein halbes Jahr und fanden an verschiedenen Locations statt. Regie führte Klentzes Schauspiel-Kollege Andreas Pape.

Bela Klentze über die Jagd nach dem "falschen Glück"

Bela Klentze hat "Vampires Feeding Time" selbst geschrieben, die Produktion übernahm Peter Ries (Kylie Minogue, No Angels). Mit Blick auf das abgründige Musikvideo und den Inhalt des Songs erklärt Klentze in einer Begleitnotiz: "Die Geschichte hat das erfordert. Heutzutage jagen viele Menschen einem falschen Glück hinterher, versuchen die innere Leere mit Sex, Drogen und Party zu kompensieren." Sie würden ihren "inneren Vampir" füttern, doch seien sie "nie vollends zufrieden, und das kann dann auch mal tragisch enden".

Bela Klentze ist bereits seit seiner Jugend in der Unterhaltungsbranche aktiv. 2001 ergatterte er eine kleine Rolle in Caroline Links "Nirgendwo in Afrika", als 16-Jähriger wurde er zum Gesicht des deutschen Disney Channels. Später sah man Klentze in diversen TV-Produktionen wie "Wege zum Glück", "Unter uns" und "Alles was zählt", wo er von 2016 bis 2020 zur Stammbesetzung gehörte.