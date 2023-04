Schon seit den 80er-Jahren sind die Abenteuer um Super Mario Kult. Mit "Der Super Mario Bros. Film" hat die Nintendo-Ikone nun wieder einmal den Sprung auf die große Leinwand gewagt - und bricht sämtliche Rekorde.

"It's me, Mario!": Nintendo-Fans dürften sofort im Ohr haben, wie dieser Satz klingt, wenn er aus dem Mund des wohl bekanntesten Nintendo-Helden kommt. Mehr als 40 Jahre ist es her, dass Super Mario seinen ersten Auftritt in einem Videospiel hatte. Dass seine Popularität seitdem ungebrochen ist, beweist der jüngste Erfolg des Prinzessinnen rettenden Klempners: "Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film".

Die Verfilmung, in der auch andere ikonische Nintendo-Charaktere wie Marios Bruder Luigi, Prinzessin Peach oder der böse Echsenkönig Bowser auftreten, ist kaum angelaufen, da bricht sie schon mehrere Rekorde. Mit einem Einspielergebnis von 377 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende legte "Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film" den erfolgreichsten Kinostart eines animierten Filmes überhaupt hin - und entthrohnte damit "Frozen 2" (2019), das an seinem ersten Wochenende 358 Millionen Dollar eingespielt hatte.

Rekord um das Dreifache getoppt

Im Bereich der Videospielverfilmungen brachen Mario & Co. gleich mehrere Rekorde. Der Rekord für den weltreich erfolgreichsten Kinostart in diesem Genre ("Warcraft", 2016) gehört der Geschichte an. Dieser lag ganze 167 Millionen Dollar unter dem Einspielergebnis des Mario-Films. Den Rekord für den besten Kinostart einer Game-Verfilmung innerhalb der USA - zuvor gehalten von "Sonic the Hedgehog 2" mit 72,1 Millionen Dollar - toppt "Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film" sogar fast mit der doppelten Einspielsumme: 143 Millionen Dollar innerhalb von drei Tagen.

"Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film" erzählt die Origin-Story der beiden Superklempner Mario und Luigi. Während der Arbeit werden die beiden Brüder in ein zauberhaftes Königreich gesaugt und in einen Krieg zwischen Prinzessin Peachs Pilzkönigreich und Bowsers Koopa-Armee verwickelt. Wer den Film im Originalton sieht, kommt dabei in den Genuss der Stimmen von Hollywoodstars wie Chris Pratt ("Jurassic World"), Seth Rogen ("The Interview") und Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit").

Schon 1993 gab es einen Versuch, Marios Erfolgsgeschichte auf der Kinoleinwand weiterzuschreiben. Doch die Realverfilmung "Super Mario Bros.", in der Schauspiellegende Dennis Hopper Bösewicht Bowser mimte und Bob Hoskins als Mario auftrat, floppte so stark, dass Nintendo zwei Jahrzehnte lang von weiteren "Mario"-Verfilmungen Abstand nahm.