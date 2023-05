Geduldsprobe für Ben Zucker: Seine Schwester Sarah bittet den Schlagersänger zu einem Gespräch in ein Café. Doch jedes Mal, wenn sie kurz davor ist, ihre große Neuigkeit zu verkünden, geht etwas schief. Was Zucker nicht weiß: Das Team von "Verstehen Sie Spaß?" hat seine Finger im Spiel.

Ein Lockvogel ist nicht genug: Schlagerstar Ben Zucker bekommt es gleich mit einer ganzen Armada an Menschen zu tun, die nur eines im Sinn haben - ihn hereinzulegen. Dabei ahnt der Künstler in der neuen Folge von "Verstehen Sie Spaß?" zunächst nichts Böses, als ihn seine Schwester Sarah in einem Café zum Gespräch bittet, auch wenn er sich mit der Gesamtsituation nicht ganz wohlfühlt. Denn Cafébesuche behagen dem 39-Jährigen generell nicht.

"Du bist der Allererste, dem ich es erzählen will", setzt Sarah vielsagend an, kommt aber mit ihrer großen Neuigkeit nicht weit. Denn der Kellner stört mit der Frage nach der Bestellung. Es soll nicht die letzte Unterbrechung sein. Gerade als Ben Zucker auf einen Hochzeitsantrag tippt, kommt ein Gast auf den Tisch zu und wünscht sich ein Selfie mit Schwester Sarah, die ebenfalls ihr Geld als Sängerin verdient. "Das reicht mir jetzt gleich ein bisschen", geht die Geduld bei dem Schlagersänger zunehmend zur Neige.

Schwanger oder verlobt? Schwester treibt Ben Zucker in den Wahnsinn

"Bist du schwanger?", versucht Zucker weiter, der Ursache des Treffens auf die Schliche zu kommen. Doch seine Schwester entgegnet nur vage: "Wenn es jetzt nur das wäre ..." Als dann auch noch ein lautstarker Beziehungszoff ausbricht und ein italienisches Gesangsduo ins Café kommt, schlägt Zucker verzweifelt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Doch damit nicht genug: Ein Bargast gräbt Sarah Zucker ungeniert an. Nach seinem Liebesgeständnis ("Du bist eine Blume zwischen all den Disteln und Kakteen") bricht Ben in Gelächter aus.

Wie die Aktion mit versteckter Kamera für die Geschwister endet und was eine kostümierte Barbara Schöneberger damit zu tun hat, löst die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" auf, die am Samstag, 27. Mai, ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Dann begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger auch Gaby Dohm, das Puppen-Duo Ernie und Bert, Hans Sigl, Thomas Morgenstern und Simon Pierro.