Fans von Schlagersänger Ben Zucker sehen ihr Idol bald auf dem TV-Bildschirm: Der 40-Jährige wird im November in zwei Episoden der RTL-Serie "Unter uns" zu sehen sein.

Vor vier Jahren kam Ben Zucker zu einem Gastauftritt in der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - neben Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli, die damals ihre Single "LeLiLa" sang. Zucker, inzwischen einer der größten Stars der Schlagerszene, wird nun in einer weiteren Fernsehserie bei RTL zu sehen sein: "Unter uns".

Für den 40-Jährigen geht mit dem neuen TV-Gastspiel ein Traum in Erfüllung, da er "die Serie wahrscheinlich schon über 25 Jahre" schaue, wie er in einer aktuellen Presseinfo verrät. Auf eine Darstellerin war der "Unter uns"-Fan beim Dreh besonders gespannt: Isabell Hertel, die die Rolle der Ute Kiefer spielt. "Sie ist ja ein echtes Urgestein und fast von Anfang an dabei. Das war für mich wirklich eine Ehre, sie kurz gesehen zu haben", schwärmt er. Die Stimmung am Set beschreibt Zucker als "sehr entspannt".

"Das war ein schwieriger Moment für mich"

Zu sehen ist der Musiker als er selbst, die Ausstrahlung der entsprechenden Episoden erfolgt am 27. und 28. November, jeweils ab 17.30 Uhr. Dabei sorgt Ben Zucker für eine Überraschung der Extraklasse - und zwar für Amelie Hirschberger (Sophia Gül). Während er sich für einen Auftritt vorbereitet, geht die Schatztruhe verloren, die für den Geburtstag des Mädchens organisiert wurde. Als Amelie vor dem Schlagerstar steht, glaubt sie, dass er der Schatz sei und nur für sie das Konzert spielen wird.

Als großer "Unter uns"-Fan wollte Zucker auch einen Blick hinter die Drehkulissen werfen. "Ich habe tatsächlich den großen Reiz verspürt, unbedingt mal ins 'Schiller' gehen zu wollen und musste heute feststellen, dass man da nicht im Außenset reingehen kann, denn die Kneipe ist im Studio aufgebaut ... das war ein schwieriger Moment für mich", berichtet er scherzhaft.