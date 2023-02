Tote-Hosen-Frontmann Campino richtete bei dem Benefizkonzert der Band für die Erdbebenopfer das Wort an die rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer: "Es zerquetscht einem das Herz".

Eine stolze Million Euro - so viel Geld konnte die Düsseldorfer Rockband "Die Toten Hosen" bei einem Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sammeln. Ebenfalls dabei: Die "Donots", Thees Uhlmann und Sammy Amara von den "Broilers".