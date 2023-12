Trauer um ein "Berlin - Tag und Nacht"-Urgestein: Wie RTLZWEI mitteilte, ist Schauspieler Alfio De Benedictis verstorben.

Bilderstrecke: Diese prominenten Todesfälle sorgten 2023 für Trauer >>

Reality-TV-Fans sind erschüttert: Alfio De Benedictis, der mit bürgerlichem Namen Fernando Dela Vega hieß, verstarb kürzlich unerwartet, wie die Verantwortlichen der RTLZWEI-Serie "Berlin - Tag und Nacht" am Dienstag bekannt geben.

"Mit großem Entsetzen haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio De Benedictis erfahren", ist in einem Instagram-Post des TV-Senders zu lesen. "Alfio verkörperte viele Jahre die Rolle des Fabrizio bei 'Berlin - Tag & Nacht' und bleibt uns vor allem durch seine gute Laune und herzliche Art im Gedächtnis. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen." Über die Todesursache wurde nichts bekannt, über das Alter des Schauspielers gibt es unterschiedliche Angaben, er soll 50 Jahre alt gewesen sein.

So trauern Fans und Kollegen um verstorbenen "Berlin - Tag und Nacht"-Star

Auf Social Media verabschieden sich nicht nur Fans, sondern auch ehemalige Kollegen: Lutz Schweigel teilte ein Video auf Instagram, das mehrere Bilder des Verstorbenen enthält und schreibt: "Ruhe in Frieden!" Katrin Hamann, eine weitere Seriendarstellerin, kondolierte in ihrer Instagram-Story: "Ruhe in Frieden, mein Freund. Ich hatte mir so sehr gewünscht, dass du es schaffst."

Ab 2011 stand Alfio De Benedictis für "Berlin - Tag und Nacht"-Cast ganze sechs Jahre lang vor der Kamera. 2020 kehrte er nach einer längeren Pause zurück.