Der Goldene Bär der diesjährigen Berlinale geht nach Spanien. Als beste Hauptdarstellerin wurde die deutsche Komikerin Meltem Kaptan ausgezeichnet.

Die Bären sind vergeben: Der Gewinnerfilm der 72. Berlinale stammt aus Spanien. Für ihr Drama "Alcarràs" nahm die Regisseurin Carla Simón den Goldenen Bären entgegen. Der Film, so die Jury unter Leitung des US-Regisseurs M. Night Shyamalan, zeige "die Zärtlichkeit und Komik innerhalb einer Familie" und überzeuge mit einer "außergewöhnlichen Leistung" der Darstellerinnen und Darsteller. "Alcarràs" handelt von einer katalanischen Familie, die durch den drohenden Verlust ihrer gepachteten Pfirsichplantage mit Existenzängsten zu kämpfen hat.

Komikerin Meltem Kaptan für ihre schauspielerische Leistung geehrt

Über den Großen Preis der Jury konnte sich der Koreaner Hong Sang-soo freuen. In seinem Beitrag "So-seol-ga-ui yeong-hwa" ("The Novelist's Film") erzählt er die Geschichte einer Schriftstellerin und ihren Begegnungen mit den verschiedensten Menschen. An eine Deutsche ging hingegen der Silberne Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Geehrt wurde die Komikerin Meltem Kaptan für ihre Leistung im Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Mit dem Silbernen Bären für die Beste Regie wurde die Französin Claire Denis für "Avec amour et acharnement" ("Both Sides of the Blade") ausgezeichnet.

Nach dem Corona-bedingten Quasi-Ausfall im Vorjahr startete die 72. Ausgabe der Berlinale - unter strengen Sicherheitsauflagen - am 10. Februar. Nach der großen Preisverleihung am Mittwochabend folgen nun die "Publikumstage": Vom 17. bis 20. Februar wird es Wiederholungsvorführungen in allen Berlinale-Kinos geben.