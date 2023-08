Das heutige Musikgeschäft sieht Bernhard Brink überwiegend kritisch, wie er kürzlich in einem Interview verriet. Das Gleiche gilt für die Einstellung vieler Newcomer. Für ihn ist klar: "Ich möchte heute nicht mehr als Sänger anfangen müssen."

Mit langem Atem und harter Arbeit festigte Bernhard Brink seinen Status in der Schlagerszene, mittlerweile ist er seit mehr als fünf Jahrzehnten dabei. Natürlich hat sich in dieser Zeit einiges getan im Musikgeschäft, Brink machte viele Veränderungen mit. Nach Ansicht des 71-jährigen Sängers und Moderators gilt selbiges auch für die Einstellung vieler Nachwuchsmusiker, deren Selbstverständnis Brink in einem Interview mit dem "Südkurier" kritisiert.

"Heute kommen viele junge Leute daher und denken, sie wären Stars, obwohl sie nichts geleistet haben und sie kaum jemand kennt", findet der Schlagersänger. Brink vertritt die Ansicht, dass damals wie heute die gleichen Tugenden den Weg zum Erfolg ebnen: "Fleiß, Ehrgeiz, Kampfwille, Authentizität, Talent, die Bereitschaft zum Learning By Doing und ein stabiles Umfeld". Er selbst habe sich viel von Kollegen abgeschaut, dabei nennt er die Schlagerlegenden Jürgen Marcus, Peter Alexander und Udo Jürgens als Beispiele.

Damals habe man Zeit gehabt, "um sich persönlich wie musikalisch zu entwickeln"

Wenn Brink noch einmal 20 Jahre alt wäre, würde auch er sich bei Formaten wie "Deutschland sucht den Superstar" bewerben, gesteht der Schlagersänger im Gespräch ein. Er sei froh, dass er seine eigene Karriere in den 1970er-Jahren starten konnte. Damals sei es für junge Künstler "eine völlig andere" Situation gewesen. "Wir hatten deutlich mehr Zeit", erinnert sich Brink. "Ich habe jedes halbe Jahr eine Single gemacht. Das hat gereicht." Man habe damals einfach Zeit gehabt, "um sich persönlich wie musikalisch zu entwickeln".

Genau diese Zeit hätten heutige Nachwuchskünstler nicht mehr. "In Formaten wie DSDS oder 'The Voice' treten viele Künstler auf, die richtig gut sind", stellt Brink fest. Aber: "Ich finde es bedauerlich, dass ein Großteil von ihnen ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Das ist natürlich der Schnelllebigkeit dieser Zeit geschuldet." Sein Fazit: "Ich möchte heute nicht mehr als Sänger anfangen müssen." Er sei froh, bis heute Erfolg, einen Plattenvertrag und Auftritte zu haben, erklärt er dem "Südkurier". "Deshalb tue ich mich schwer damit, anderen Künstlern in der heutigen Zeit Tipps zu geben."