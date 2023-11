Die erfolgreiche Videospielreihe "The Legend of Zelda" soll nun die Kinoleinwände erobern.

Im April 2023 erschien "Der Super Mario Bros. Film". Nun soll eine weitere beliebte Nintendo-Videospielreihe verfilmt werden: "The Legend of Zelda". Die Regie soll Wes Ball übernehmen, der bei "The Maze Runner" als Regisseur fungierte.