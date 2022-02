Nervenkitzel und Nasenküsschen in der vorletzten Ausgabe der ProSieben-Quizreihe "Wer stiehlt mir die Show?": Mark Forster punktete mit beängstigender Präzision. Riccardo Simonetti erkämpfte die Chance auf den Finaleinzug. Und Anke Engelke sorgte für Anarchie im Studio. Trotzdem: Nach der ESC-Sensation in der Vorwoche liegt die Latte hoch.

Am Ende eines langen Fernsehabends ist ein Quiz halt doch ein Wettkampf. Und kein Wunschkonzert. Deswegen herrschte zum Schluss wieder ein erbittertes Duell um Ansehen, Macht und Würde. Und es keimte die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch so etwas wie einen gerechten Show-Gott geben könnte, der auch mal Riccardo Simonetti zur (gefühlt) verdienten Übernahme der Joko-Show verholfen hätte. Es war ein langer schöner Traum - und ein ruppiges Erwachen.

Tatsächlich sah es lange nicht nur nach einer Sensation, sondern fast schon nach zwei ganz großen Überraschungen aus in der fünften und damit vorletzten Ausgabe der ProSieben-Überflieger-Musik-Quiz-und-Versteckspiel-Reihe "Wer stiehlt mir die Show?" aus. Zum einen musste Mark Forster, der in der aktuellen Staffel Joko Winterscheidt schon einmal entmachtet und "seine" Show in ein Pfälzer Fußballfest verwandelt hatte, vor Beginn der Aufzeichnung schnell noch einen kräftigen Schluck aus dem Kessel mit Zaubertrank geschlürft haben. Oder war es doch das kleine Küsschen, das er von Joko auf die Nase bekam und als "Lieblingsmoment" durch die Sozialen Medien flatterte, was ihn derart beflügelte? Der kleine Mann mit der großen Klappe war überraschend, gar sensationell gut drauf und punktete diesmal wie ein Weltmeister. Nach einer Raterunde mit wirren Wortkaskaden und durcheinander gewürfelten Sprichworten hatte er bereits mehr Punkte als alle Konkurrenten zusammen!

Selbst Joko hätte Riccardo gern im Endkampf gesehen

Zum anderen erwischte auch der Mann im grünen Glitzersakko mit dem farblich perfekt abgestimmten Augen-Make-up einen großartigen Abend: Riccardo Simonetti wirkte lange so, als ob er die eigentliche Sensation, auf die man in der Joko-Show noch gewartet hatte, an diesem Dienstagabend endlich wahrmachen würde. Der liebenswerte Influencer schlug sich mehr als wacker, schaffte es bis in die Kandidaten-Endrunde und wäre somit fast in die Lage geraten, auch einmal dem großmäuligen "Hausherrn" der Sendereihe die Show abzunehmen. Hätte, hätte, wäre, wäre: Es sollte letztlich dann doch wieder nicht so sein!

Dabei ließ sich Joko Winterscheidt, der nicht nur Moderator der Sendung ist, sondern über seine mit dem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf betriebene Fernsehfirma auch mitproduziert, offen in die Karten blicken lassen. Ein Sieg von Riccardo hätte auch ihm gut gefallen. Und der Reihe im Ganzen hätte das gutgetan. "Wir wollen, dass das was wird", sagte er, als Riccardo Simonetti kurz vor Schluss sogar noch Chancen hatte, den streckenweise irren Vorsprung von Mark Forster einzuholen.

"Bersorgniserregender Punktestand": Mark Forster punktete wie auf Droge

Ja, es wäre nur fair gewesen, wenn in dieser Staffel nicht nur der Musiker und die zuletzt so grandios auftretende Anke Engelke die Sendung geentert hätten. Vermutlich jeder Fan wäre hocherfreut und neugierig gewesen, eine von Simonetti umgekrempelte Version der Show bestaunen zu dürfen. Doch dazu kann es nun nicht mehr kommen. Es ist eben ein Quiz und keine "Wer hat noch nicht, wer will noch mal"-Veranstaltung.

Dabei lag es gar nicht am oft so unangenehm eiskalten Ehrgeiz von Joko Winterscheidt, dass der grüne Engel Riccardo nicht zum Zug kommen sollte. Wichtig erschien Joko diesmal offensichtlich nur, einen zweiten Triumph von Mark Forster zu verhindern.

"Wir haben einen besorgniserregenden Punktestand", konnte Joko nur stammeln, als Mark Forster seinen Score vor dem berühmt-berüchtigten Teleprompter-Spiel auf den Top-Wert 32 hochgetrieben hatte. Zum Vergleich: Anke Engelke und vorher bereits die glücklose "Wildcard"-Kandidatin Sarra waren da bereits ausgeschieden. Riccardo Simonetti zog mit 22 Punkten in die Endrunde.

"Raus aus den Prostituiertenstiefeln"

Und dann geschah, was tief blicken ließ: Kurzerhand veränderte Joko Winterscheidt sogar die Spielregeln, um dem grün gekleideten Modemann noch eine Chance einzuräumen. Statt zehn gab es nun 15 Punkte beim Auffüllen des Lückentextes zu holen. Nur so hätte Riccardo ausgleichen und ins Finale ziehen können. Dumm nur, dass es dennoch schlicht nicht gereicht hat. "Er hat es leider nicht geschafft", bilanzierte Winterscheidt - und Simonetti scherzte: "Ich bin noch hier! Auch wenn es so klingt, als sei ich gestorben."

Vielleicht sollte es diesmal allerdings auch gar nicht so sehr ums Gewinnen gehen, sondern vor allem um den durchgeknallten Spaß. Und für einen Extrakick an Anarchie sorgte zum Glück einmal mehr Anke Engelke. Sie liebt jedenfalls das wilde Fang- und Versteckspiel "Ready or Not, here I come, You can't hide" ganz besonders. Dabei geht es bekanntlich darum, wie von der Tarantel gebissen durchs weitläufige dunkle Studio zu jagen, um möglichst gut zu "verschwinden". Anke brannte dafür. Sie zog in Windeseile sportliche Sneaker an, um besonders schnell zu flitzen. "Ich muss raus aus den Prostituiertenstiefeln", kreischte sie. Und schon war sie weg.

Enträftet und ausgebrannt: Wenn im Schluss-Duell die Nerven flattern

Allerdings: Überraschend war sogar in Engelkes Lieblingsdisziplin diesmal Mark Forster unschlagbar. Und das, obwohl er anfänglich noch gemault hatte: "Ich hasse Verstecken, ich hab's schon immer gehasst." Und dann fand der kleine Mann doch noch ins Spiel - und wie!

Ganz bis zum Schluss hielt die Glückssträhne von Mark Forster dann doch nicht an. Im End-Duell flatterten seine Nerven überraschend deutlich. Und er vergeigte durch Unachtsamkeit gute Gelegenheiten, Joko Winterscheidt ein zweites Mal öffentlich zu demütigen. Letztlich nützten dem Chartstürmer auch seine drei Spielmünzen nichts mehr. Joko siegte. "Ich bin so erleichtert", stöhnte er. "Ich kann's nicht in Worte fassen."