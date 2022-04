Nur mit goldener Farbe auf dem nackten Körper am Strand für Fotos posieren? Da fällt bei Seniorin Lieselotte die Klappe - sie will freiwillig aussteigen. Doch da hat sie nicht mit dem Einsatz ihres größten Fans gerechnet: Heidi Klum.

Drama, Baby! In der elften Folge von "Germany's next Topmodel" (Donnerstag, 20:15 Uhr auf ProSieben) steht das gefürchtete Nacktshooting an. An einem kalifornischen Strand müssen Heidis Modelanwärterinnen alle Hüllen fallen lassen. Vor allem Best-Ager-Model Lieselotte kommt damit so gar nicht klar: "Ich gehe gerne nackt baden, aber sonst ist Nacktheit etwas Privates für mich", sagt die 66-Jährige.

Während die anderen mit goldener Körperfarbe bepinselt werden, verkündet sie ihren Entschluss: Sie will nachhause fahren. Juliana hat dafür überhaupt kein Verständnis: "Ich finde es echt besch..., dass sie es nicht mal probiert! Sie wusste doch, dass das kommt", ärgert sich die 24-Jährige. Martina (50) ist hingegen den Tränen nahe: "Das schockiert mich jetzt sehr!"

"Darf ich dich zum Abschied umarmen? Ich ziehe mich nicht nackig aus!"

Komplett angezogen geht Lieselotte auf Heidi zu und fragt: "Darf ich dich zum Abschied umarmen? Ich ziehe mich nicht nackig aus!" Doch Heidi will den freiwilligen Rückzug eines ihrer Lieblingsschützlinge nicht kampflos hinnehmen: "Come on, Lieselotte: Du hast dich doch nicht bis hierher durchgewurschtelt und gekämpft, um dann einfach nach Hause zu fahren!" Ein Nacktshooting sei nichts, für das man sich schämen muss: "Ich bin quasi Profi auf dem Gebiet", erklärt die 48-Jährige.

Kurzum: Ein "Nein" werde sie einfach nicht akzeptieren. Zudem es viele Möglichkeiten gäbe, die "Boobs" und den Schambereich zu verdecken und auf dem Set - einer überdimensionale Uhr, in der die Models mit ihren goldfarbenen Körpern die goldenen Zeiger spielen sollen - tolle Fotos zu machen.

"Sie hat den richtigen Ton gefunden, um mich zu kriegen"

Von so viel Einsatz für ihre Person ist Lieselotte schwer beeindruckt: "Ich war so erleichtert! Sie hat den richtigen Ton gefunden, um mich zu kriegen", freut sie sich. Und auch Fotograf Brian Bowen Smith ist angetan von der 66-Jährigen. Sophie (18) hadert mit ihrer kaum vorhandenen Muskelkraft: "Was Arme angeht, bin ich echt ein Lauch." Halb-Brasilianerin Juliana (24) beeindruckt den Fotografen hingegen mit artistischen Einlagen: "Du lässt die härtesten Posen locker aussehen!"

Am Rand des Shootings kitzelt Heidi aus Noëlla heraus, dass sie sich von einigen Mädchen in der Gruppe ausgeschlossen fühlt. Anita, Vivien und Amaya hatten ihre Sachen gepackt und waren aus dem gemeinsamen Zimmer geflüchtet, angeblich, weil Noëlla "zu laut" war. Heidi: "Vielleicht ist es auch viel Neid bei den anderen?" Ihr Rat an die 24-Jährige: Sie soll sich selbst treu bleiben und nicht ablenken lassen.

Elon Musks Mutter antwortet auf Deutsch - die Jüngste muss gehen

Abgelenkt zeigen sich die Model zuvor beim Walk, der dieses Mal ausnahmsweise schon vor dem Shooting stattfand. Der Grund: Gastcoach Maye Musk, die Mutter von Tech-Milliardär Elon Musk. Der verkündete am Donnerstag, er wolle Twitter kaufen. Seine 74-jährige Mutter ist erfolgreich als Best-Ager-Model und großes Vorbild von Österreicherin Martina (50). Lieselotte möchte auch noch etwas loswerden: "Dein Sohn arbeitet fünf Kilometer von mir entfernt: Tesla factory!", freut sie sich. Maye Musk lächelt amüsiert und antwortet auf Deutsch: "Das ist gut!"

Weniger gut läuft es beim Walk für die meisten Kandidatinnen. Die Schwierigkeit: Jeweils zwei von ihnen sind an den Haaren mit Zöpfen zusammengebunden. Ohne Teamwork geht hier gar nichts. Weil Amaya aus Böblingen nach dem Walk bereits wackelt und auch beim Fotoshoot nicht überzeugen kann, ist für die jüngste Bewerberin (18) dieser Staffel diese Woche Schluss.