Seit 2015 führen Timo Neitzel und Lukas Klaschinski durch ihren Podcast "Beste Freundinnen", monatlich folgen über eine Millionen Hörerinnen und Hörer ihren spannenden Erzählungen. Nun schlagen sie mit pikanteren Geschichten und frischen Content ein neues Kapitel auf.

Was zu Beginn bloß eine Idee unter zwei Freunden war, hat sich mittlerweile zu einem der größten Podcasts in Deutschland entwickelt: Seit 2015 betreiben "Max" alias Timo Neitzel und "Jakob" alias Lukas Klaschinski ihren Podcast "Beste Freundinnen". Gemeinsam sprechen sie über Beziehungskrisen, One-Night-Stands, Traumfrauen und vieles mehr - Aufklärungsarbeit inklusive. Einfach lockere und ehrliche Gespräche unter Männern, als wären sie alleine ... Doch monatlich hören über eine Million Menschen zu. Mit dem nächsten Kapitel zeigen sie nun eine neue Seite von sich und lassen wortwörtlich die Masken fallen.

Fans der Podcaster staunten nicht schlecht, denn am Donnerstag haben "Max" und "Jakob" zum ersten Mal ihre Gesichter enthüllt. Mit diesem Reveal in Berlin feierten sie nicht nur den Beginn ihres Videopodcasts, sondern auch den Launch ihrer E-Learning Plattform "Bestes Selbst - Das Fitnessstudio für die Seele". Über 200 Wegbegleiterinnen und -begleiter waren bei dieser Veranstaltung , die eine Ausstellung, einen Film und einen Livepodcast beinhaltete, dabei.

Das sind die Podcaster

In ihrem weiteren Podcast "Beste Vaterfreuden" sprechen die beiden über Themen wie Familie, Vatersein und Kinder. Klaschinski führt auch mit Psychologin Stefanie Stahl den Podcast "So bin ich eben" und das YouTube-Format "PsychoCouch mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski".

In seinem eigenen Podcast "Jakobs Weg - Das Fitnessstudio für die Seele" spricht "Jakob" über seine Ängste und stellt sich Extremsituationen. So verbrachte er unter anderem drei Tage und Nächte in völliger Dunkelheit oder bestieg mit einem blinden Bergsteiger eine Steilwand.