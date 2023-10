Sommerliche Temperaturen sorgten in diesem Jahr für ein Oktoberfest der Rekorde. Neben so vielen Besuchern wie noch nie wurde bei einem männlichen Besucher auch der höchste Promille-Wert bei einem Oktoberfest gemessen.

"Wir haben ein Oktoberfest wie aus dem Bilderbuch erlebt", freute sich der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Wiesn-Chef Clemens Baumgartner. Dafür sorgte vor allem das gute Wetter, in den 18 Tagen zwischen Mitte September und Anfang Oktober war die Sonne fast jeden Tag zu Gast auf der Theresienwiese. Das schlug sich insbesondere in den Besucherzahlen nieder. Die Festleitung schätzt, dass dieses Jahr 7,2 Millionen Menschen das Oktoberfest besuchten - ein Rekord. Mehr als 7 Millionen Gäste gab es zuvor nur 1984 (rund 7 Millionen) und 1985 (rund 7,1 Millionen). Allerdings dauerte die diesjährige Wiesn aufgrund des günstig gelegenen Tags der Deutschen Einheit auch zwei Tage länger.

Promille-Rekord nach zwölf Maß Bier

Einen ganz anderen Rekord stelle ein junger Mann, etwa Mitte 20, auf. Der Besucher war einer der 7.620 Patienten, die beim Aicher Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest behandelt werden mussten. Einsatzleiter Michael Belcijan gab auf der Abschluss-Pressekonferenz an, dass der junge Mann ganze zwölf Maß Bier getrunken hat. Das sind etwa zwölf Liter Bier mit einem Alkoholgehalt von rund sechs Prozent. Das Resultat: 3,6 Promille - und auch das ein (trauriger) Wiesn-Rekord. Am nächsten Morgen konnte der trinkfeste Besucher jedoch selbstständig und halb ausgenüchtert wieder nach Hause wanken.

Seinen Vollrausch hat er sich wohl einiges kosten lassen. Denn auch die Bierpreise waren dieses Jahr rekordverdächtig. Ein Maß kostete bis zu 14,90 Euro.

Etwa ein Drittel der behandelten Patienten hatten Alkoholvergiftungen. Die Zahl der betrunkenen Jugendlichen sank gegenüber der letzten Wiesn vor Corona um die Hälfte auf 36 Fälle.

6,5 Millionen Maß Bier

Insgesamt flossen 6,5 Millionen Maß Bier die durstigen Kehlen hinunter, 2019 waren es noch 7,3 Millionen Maß - trotz einer zwei Tage kürzeren Festzeit. Im Vorjahr waren es 5,6 Millionen Maß. Nicht alle leeren Maßkrüge fanden sofort den Weg zurück zum Wirt, etwa 115.600 Bierkrüge wurden vom Ordnerpersonal an den Zeltausgängen den Souvenir-Jägern abgenommen. Im Vorjahr waren es noch 137.790.

Das gute Wetter sorgte auch für einen Anstieg des Konsums nicht-alkoholischer Getränke. Von diesen tranken die Besucher rund 50 Prozent mehr. Allen voran Wasser, dass zeitweise, im Gegensatz zum Bier, in einigen Festzelten ausging. Und das, obwohl die Stadtwerke München in diesem Jahr erstmals fünf Trinkwasserbrunnen auf dem Festivalgelände aufgestellt hatten, an denen sich die Besucher kostenlos bedienen konnten. Nach Angaben der Festivalleitung wurden an diesen Brunnen rund 100.000 Maß Wasser abgegeben.

Die hohen Besucherzahlen führten dazu, dass der Verzehr von Speisen um 15 Prozent gestiegen ist. Am beliebtesten waren Hendl. Und nicht nur auf dem Teller. Absoluter Souvenir-Renner waren die Hendl-Hüte, die zeitweise vergriffen waren.

iPhone taucht 531 Kilometer südlich wieder auf

3.250 Fundstücke hat das Wiesn-Fundbüro gezählt. Davon konnten 800 wieder an ihre Besitzer ausgehändigt werden. Unter anderem gingen rund 640 Geldbörsen, 520 Ausweise, 380 Bankkarten, 200 Schlüssel und 400 Smartphones verloren. Ob der Besitzerin eines Paares roter High Heels der Verlust erst daheim aufgefallen ist oder bereits vor Ort, konnte nicht aufgeklärt werden.

Nicht alles was verloren ging, tauchte auch wieder im Fundbüro auf. Eine Dame, die ihr iPhone verloren hatte, fand es dank Handy-Ortung wenige Tage später wieder, wie die Besucherin auf X (vormals Twitter) berichtete. Allerdings 531 Kilometer weiter südlich in einem Dorf in Italien.