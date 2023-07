In ihrem Podcast "Drama Queens" verriet die ehemalige "One Tree Hill"-Darstellerin Bethany Joy Lenz, dass sie "zehn Jahre lang in einer Sekte" war - und plant, eines Tages ein Buch darüber zu veröffentlichen.

Durch ihr Engagement in der Serie "One Tree Hill" erlangte Bethany Joy Lenz große Bekanntheit als Schauspielerin. Doch nicht nur das: Sie arbeitet zudem als Fernsehregisseurin, Musikproduzentin und Schriftstellerin. Wie sie in der letzten Folge ihres Podcasts "Drama Queens", den sie mit ihren ehemaligen Co-Stars Sophia Bush und Hilarie Burton führt, verriet, könnte Lenz wohl bald mit einem neuen Projekt den Büchermarkt erobern - über ein prägendes Kapitel in ihrem Leben.

"Ich war zehn Jahre lang in einer Sekte", erklärte die 42-Jährige, "das wäre eine wirklich wertvolle Erfahrung, über die man schreiben könnte, und die Genesung - zehn Jahre der Genesung danach. Es gibt also eine Menge zu erzählen." Zwar verriet sie keine Details über die Sekte, fügte jedoch hinzu, dass sie "Druck" spüre, die Geschichte "richtig hinzubekommen und dass alles genau echt sein muss." Lenz: "Ich weiß auch nicht, wie viel ich sagen kann, weil es immer noch Leute und rechtliche Dinge gibt, die das Timing komplizierter machen. Aber ich schreibe. Ich schreibe die ganze Zeit."

"Wenn man nicht zum inneren Kreis gehört, ist es normalerweise viel schwieriger, das zu erkennen"

Die Schauspielerin hatte sich nie öffentlich über eine bestimmte Sekte geäußert, obwohl sie scheinbar zuvor auf sektenähnliches Verhalten in der Mosaic Church in Los Angeles anspielte. Sie teilte mit, dass sie die Kirche zwei Jahre lang - mit Unterbrechungen - besuchte und beschuldigte die Einrichtung 2021 wegen Missbrauch. "Das Maß an Kontrolle, das insbesondere von Leiter Erwin McManus an den Tag gelegt wurde, war für mich und für viele andere Menschen, die Mosaic aus genau diesem Grund verlassen haben, beunruhigend", schrieb sie auf Instagram.

"So viele Menschen werden im Namen eines Gottes, den ich liebe und schätze, in die Irre geführt, dass ich mich verpflichtet fühle, für jeden zu sprechen, der es hören will", fügte Lenz hinzu, "die Hierarchie in dieser 'Kirche', das Ausmaß an Missbrauch, von dem ich immer wieder höre, dass es hinter den Kulissen abläuft, und wie sich alles um den Leiter dreht, ist wie aus dem Lehrbuch für Sekten. Und wenn man nicht zum inneren Kreis gehört, ist es normalerweise viel schwieriger, das zu erkennen."