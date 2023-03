Körperliche Stärke hier, charakterliche Schwäche dort. Bei "Leben leicht gemacht" (SAT.1) werden die Körperüberfüllen beständig kleiner - und der Leistungsdruck wird größer. "Wir geben alles", sagen alle. Ein Starker stolperte über Ehrgeiz und wurde schwach: Er betrog. Schummelalarm im Abnehmcamp!

Dunkel war's, als sich Salvo (37) auf dem Holzweg verirrte. "Man hat es ganz deutlich gehört", meinte Manuela (25). Man hätte es gerne überhört, denn es war unerhört: Ein Mitglied der verschworenen Übergewichtsgemeinschaft von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loiser" (SAT.1) fiel seinen Mitstreitern in den Rücken. Klar, jeder will "alles geben", um ins Finale zu kommen. Aber mit "alles" war körperliche Anstrengung, Disziplin, Durchhaltevermögen gemeint. Aber nicht unlautere Mittel. Aber das Unvorstellbare geschah: Ein Abnehmcamper, Salvo, betrog.

Der nächtliche Schummelskandal war der betrübliche Tiefpunkt einer ereignisreichen sechsten Woche im Abspeck-Camp auf Naxos. Neben dem Moment der menschlichen Schwäche gab es ein gesundheitliches Drama, einen Moment des unerwarteten Glücks und monumentale Leistungen auf der Waage. Und, das soll nicht vergessen werden, auch ein charakterliches Comeback von Salvo: Er gestand aus schlechtem Gewinnen der versammelten Mannschaft seine Schummelei und entschuldigte sich aufrichtig dafür. "Er war schwach, aber das zeugt von menschlicher Stärke", meinte nicht nur Campchefin Christine Theiss (43).

Mittelfußbruch beim Jubeln: Aus für Matea!

Es begann mit einer Hiobsbotschaft und einem Comeback. Matea, kampfstarke Österreicherin, hatte sich nach ihrem fulminanten Challenge-Triumph beim Jubeln (!) verletzt. Das vermeintliche "Umknicken" stellte sich als veritabler Mittelfußbruch heraus. Das bedeutete das Aus für die 31-Jährige - und die unerwartete Rückkehr von Oelsi (36). Der war letzte Woche wegen der Winzigkeit von 0,01 Prozent zu wenig Gewichtsverlust ausgeschieden. Weil man den für die sechste Woche ausgerufenen Paarmodus aber nicht alleine durchziehen kann, brauchte Phillip (27) nach Mateas Ausscheiden einen neuen Partner.

Die Rückkehr von Oelsi wurde mit Staunen und Freude von Phillip und mit gruppenkuscheliger Herzlichkeit von den anderen quittiert. So kamen alle gut gelaunt zur Präsentation der Wochenaufgabe - und die Stimmung ging bei allen postwendend in den Keller. Denn es galt, Holz zu feilen. "Nicht euer Ernst!", seufzte Ása (48) stellvertretend für alle. "Das Einzige, was ich sonst feile, sind meine Nägel." Leon drohte Tacheles an: "Das wird kein Spaß, das wird rohe Gewalt!" Und Valentina wurde ansatzphilosophisch: "Ich mag Bäume, aber ich mag kein Holz."

Salvos Frust fehlleitet ihn zur Schummelei

Dass sich Salvo nächtens unlauter am Holz verging ("Messer angesetzt und dann zweimal mit der Pfanne draufgehauen"), lag nicht nur am Frust über die mühsame Holzarbeit. Salvo, gesegnet mit Taekwondo-Erfahrung und riesigem Ehrgeiz, haderte über die Paarbildung. Nicht, dass er seinen Partner Torsten (42) nicht mag. Aber er fühlte sich von ihm gebremst. "Ich schufte wie ein Idiot, werde aber von den gesundheitlichen Problemen meines Partners blockiert." Gerade beim Paartraining konnte Salvo halt nicht so schnell, wie er wollte, weil Torsten nicht schneller konnte. Der fühlte den Druck: "Ich habe Angst, dass wir wegen mir rausfliegen."

Nachts dann ratzte Torsten, Salvon hatte Feilschicht und wahrscheinlich düsterne Gedanken des Scheiterns. Da hatte das Teufelchen auf der Schulter leichtes Spiel. "Komm, die paar rausgehauene Späne. Merkt doch keiner." Es merkten aber eben doch einige, dass der Kollege da mit Pfanne und Messer lautstark meißelnd zuwerke ging. Denn Salvo war nicht der Einzige, der auch im Dunkeln rastlos feilte. Aber Salvos schlechtes Gewissen setzte prompt ein. Schon am nächsten Tag entschuldigte er sich, beschämt und allumfassend.

Valentina lässt ihre Partnerin im Stich

Die Gruppe akzeptierte die Entschuldigung, aber Restzweifel blieben. "Da hat er bei mir verloren", meinte Robert (34) enttäuscht. "Schwierig, hier geht's um Vertrauen. Es heißt ja auch 'Wer einmal lügt, ...'." Eine war nicht überrascht. In der dritten Campwoche hatten sich die Kontrahenten gegenseitig einschätzen müssen. Ása hatte damals Salvo als den potenziell Schummelanfälligsten ausgemacht. "Er geht über Leichen. Wenn er die Möglichkeit bekommt, schummelt er." Damals hatten sie die anderen noch zweifelnd beäugt, jetzt senkte Phillip respektvoll das Haupt: "Tolle Menschenkenntnis." Ása, die Gute: "Ja, aber es tut mir leid, dass ich recht hatte."

Betrug und Reue hier, totale Missverständnisse da. Das Paar Laura (24) und Valentina (34) agierte voll aneinander vorbei. Valentina war sich zu fein fürs Feilen, schonte lieber Augen und Nerven - und brachte die von Laura, die die ganze Nacht schuftete, zum Kochen. Coach Ramin Abtin (50) war not amused, aber Valentina, der feurigen Silzilianerin, war's egal. "Ich bin Einzelkämpferin und ziehe das durch." Blöd, wenn's Paarmodus heißt. Wie's richtig geht, demonstrierten Pia (29) und Silke (40). Da hatte Erstere auf Letztere erst mal "überhaupt keinen Bock". Dann sprach man sich aus und rockte fortan gemeinsam - und erfolgreich!

Sieben Kilo! Torsten knackt den Camp-Rekord

Bei der Challenge, die in ewigem Auf und Ab über die marmornen Treppenstufen des pittoresken Bergdorfes Apíranthos führte, erkämpften sich Pia und Silke Rang drei und somit 500 Gramm Bonus für die Waage. Zweite wurden Ása und ihr Partner Robert (750 Gramm Bonus). Souveräne Sieger: Daniel (37) und Leon (24), die perfekt harmonierten, vor allem beim Beantworten der Fragen: fünf Aufgaben, fünf richtige Lösungen, ergibt fast sechs Minuten Vorsprung und ein Bonuskilo. Das brauchten die beiden dann aber gar nicht. Sie wurden "Könige der Feilerei", was mit "Immunität" und somit direktem Einzug in die nächste Runde belohnt wurde.

Die anderen mussten mehr oder weniger zittern. Salvo weniger. Denn bei dessen Partner Torsten platzte endlich der Knoten: 7 Kilo verlor er, wiegt "erstmals seit Jahren" unter 200 Kilo und trug den Löwenanteil zum gemeinsamen Top-Ergebnis von 11,1 Kilo bei. Mit seinen 7 Kilo stellte Torsten einen Rekord auf: Seit der Bootcamp-Woche hat niemand ein solch bombastisches Ergebnis erzielt. Da wurde sogar Oelsi getoppt, der seine zweite Chance nutzte und 6,3 Kilo abspeckte.

Supergirl Pia triumphiert, Manuela und Sandra weinen

Supergirl wurde Pia mit minus 4,4 Kilo, und Minusmann wurde Robert, der sich nur um 1,5 Kilo erleichterte. Paartechnisch wurde es - wenig überraschend - für die disharmonischen Laura und Valentina (minus 4,7 Kilo) und Manuela und Sandra (minus 4,9 Kilo) eng. Letztlich mussten Manuela und Sandra (48) gehen, weil ihre Gewichtsabnahme um 0,11 Prozent geringer war.

Aber auch für Manuela und Sandra gibt es die Chance, sich daheim für eine Rückkehr ins Camp zu qualifizieren. "Wir werden als Paar zurückkehren", schniefte Manuela unter Abschiedstränen. Deadline ist die zehnte Campwoche. Nicht mehr lange hin ...