"Die Fifa wurde zu einer kriminellen Organisation": In einer neuen Doku-Serie zeichnet Netflix die zweifelhafte WM-Vergabe an Katar nach. Neben hochrangigen Fifa-Mitarbeitern bezieht unter anderem auch der Ex-FBI-Direktor James Comey Stellung zu Korruption, Geldwäsche und Finanzbetrug.

Ungeachtet der Boykottaufrufe aus allen Ecken der Welt ist es am 20. November so weit: Mit dem Anstoß des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador starten die wohl umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten in Katar. Trotz Menschenrechtsverstößen, der fehlenden Fußballkultur und Homophobie vergab die Fifa 2010 das Turnier an den Wüstenstaat. Strafrechtlich stehen der damalige Verbandsboss Sepp Blatter und andere hochrangige Beamte des Exekutivkomitees zwar bis heute mit weißer Weste da, doch Stimmenkauf und Bestechung im großen Stil seitens der Kataris gelten als sicher.

Kurz vor dem Startschuss der Fußball-WM wirft nun Netflix einen Blick auf die korrupten Machenschaften der Fifa. Am 9. November rechnet der Streamingdienst in der Doku-Serie "FIFA Uncovered" mit dem Fußballverband ab. "Mitglied der Fifa zu sein, ist, wie in einen geheimen Garten zu sein. Es gibt einen unausgesprochenen Kodex: 'Du kannst machen, was du willst', heißt es im ersten Trailer zur vierteiligen Produktion.

Das Turnier in Katar als "Weltmeisterschaft des Betrugs"

Mittels Archivmaterial und Wortbeiträgen unter anderem von der ehemaligen US-Justizministerin Loretta Lynch, des ehemaligen FBI-Direktors James Comey und hochrangigen Fifa-Vertretern versuchen die Macher, die kriminellen Verstrickungen zu entwirren - und stoßen auf Überweisungsbetrug, Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Steuerhinterziehung. "Die Fifa wurde zu einer kriminellen Organisation", heißt es im Trailer unmissverständlich. Das Turnier in Katar gleiche einer "Weltmeisterschaft des Betrugs".

Verantwortlich für "FIFA Uncovered" zeichnen die Produzenten John Battsek und Daniel Gordon. Speziell mit Gordon, der auch die Regie übernimmt, setzt Netflix auf Fußballexpertise. 2017 gewann der Filmemacher mit seinem einfühlsamen Film "Hillsborough" über die wohl schlimmste Katastrophe in der Fußballgeschichte Englands einen BAFTA Award. Ab 9. November gibt es alle vier Folgen von "FIFA Uncovered" bei Netflix zu sehen.