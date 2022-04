Kommt es zum großen Wiedersehen? "Breaking Bad"-Macher Vince Gilligan deutete in einem Interview an, dass Bryan Cranston als Walter White in den finalen Folgen des Prequel-Spin-offs "Better Call Saul" auf seinen späteren Anwalt treffen könnte.

In "Breaking Bad" wurde er zum Publikumsliebling, das Spin-off erzählt von seinem Werdegang: Am 19. April startet Netflix die finale Staffel von "Better Call Saul". Die Serie zeigt, wie der rechtschaffene Anwalt Jimmy McGill zum moralisch flexiblen Rechtsverdreher Saul Goodman (Bob Odenkirk) wurde, der in "Breaking Bad" der Hauptfigur Walter White (Bryan Cranston) dabei hilft, sein Drogenimperium aufzubauen. Von Anfang der Serie an wurde spekuliert, ob der Anwalt in "Better Call Saul" auf seinen späteren Auftraggeber treffen werde. Die Serienmacher deuteten nun an, dass beide Serien "auf jeden Fall aufeinandertreffen" werden.

Nicht nur Bryan Cranston, auch sein Co-Star Aaron Paul, der dessen Schüler Jesse Pinkman spielte, könnten demnach zu sehen sein: "Es wäre eine Schande, wenn die Serie zu Ende ginge, ohne dass sie auftauchen, oder nicht", formulierte "Breaking Bad"-Erfinder Vince Gilligan bei der Premiere der finalen Staffel gegenüber "Variety". Allerdings dabei nicht klar, ob Cranston und Paul in ihre "Breaking Bad"-Rollen schlüpfen werden: "Die zwei Welten treffen in einer Art und Weise aufeinander, die man noch nicht gesehen hat, so viel ist sicher", erklärte Serienmiterfinder Peter Gould vage.

"Better Call Saul": Sechste Staffel wird zweigeteilt

Bryan Cranston und Aaron Paul wären nicht die einzigen Charaktere, die auch im Prequel auftauchen: Drogenboss Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) und Saul Goodmans Helfer Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) sind fester Bestandteil der Serie, auch weitere Figuren wie Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Luis Politti) und Walter Whites Schwager Hank Schrader (Dean Norris) hatten Gastauftritte.

Netflix zeigt die ersten sechs Folgen der sechsten Staffel ab 19. April, immer einen Tag nach der Ausstrahlung auf dem US-Sender AMC, ab 11. Juli folgen dann die restlichen der insgesamt 13 Episoden.