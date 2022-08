Der US-amerikanische Schauspieler Joe E. Tata schaffte seinen großen Durchbruch in der Serie "Beverly Hills, 90210", wo er den Besitzer des "Peach Pit"-Diners spielte. Nun teilte seine Tochter Kelly mit, dass er am Mittwoch, 24. August, verstorben sei.

Joe E. Tata begann seine Schauspielkarriere im Jahr 1960 mit einem Auftritt in der Krimiserie "Peter Gunn", danach war er überwiegend nur in Fernsehproduktionen zu sehen. Nach zahlreichen Gastrollen schaffte Tata seinen Durchbruch in der Kultserie "Bevery Hills, 90210", wo er Nat Bussichio spielte. Bis zum Jahr 2000 verkörperte er den Besitzer des "Peach Pit"-Diners in 238 Folgen als wiederkehrende Gastrolle, ab der fünften Staffel war er Teil der Stammbesetzung. Vor vier Jahren wurde bei Tata Alzheimer diagnostiziert - nun starb der Schauspieler im Alter von 85 Jahren.

Das teilte seine Tochter Kelly mit, die ihn in den letzten Jahren pflegte und bei ihm wohnte. "Ich bin am Boden zerstört zu berichten, dass mein Vater Joe E. Tata am 24. August 2022 friedlich verstorben ist." Auf einer Internetseite, wo sie Spenden für Alzheimer-Erkrankte sammelt, machte sie auf den Gesundheitszustand ihres Vaters aufmerksam: "Nach seiner letzten Rolle in 'Mystery Girls' von ABC Family verschlechterte sich die Gesundheit meines Vaters. Im Jahr 2014 verließ ich mein Zuhause, um bei ihm einzuziehen und wurde effektiv seine Vollzeit-Betreuerin."

Promis nehmen Abschied

Auch Tatas Kollege Ian Ziering, der in "Beverly Hills, 90210" Steve Sanders spielte, äußerte sich zum Tod des Serien-Darstellers: "Er war einer der glücklichsten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe und er war ebenso großzügig mit seiner Weisheit wie mit seiner Freundlichkeit", schrieb er, "er war vielleicht in vielen Szenen im Hintergrund, aber er war eine führende Kraft, besonders für uns Jungs, wenn es darum ging, 90210 zu schätzen."

Tori Spelling, die in "Beverly Hills, 90210" zehn Jahre die Rolle der Donna Martin spielte, nahm in einem langen Instagram-Post von Joe E. Tata Abschied. "Er ist einer der nettesten, lustigsten, professionellsten und erstaunlichsten Menschen, mit denen ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten und, was noch wichtiger ist, mit ihnen befreundet zu sein", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie mit Tata in der Serie zu sehen ist. "Dieser natürliche und begnadete Geschichtenerzähler, dieser unglaublich besondere und herzliche Mensch mit den freundlichsten Augen hat mich immer an meinen Vater erinnert", so Spelling weiter und schließt ab mit den Worten: "Ich bin froh, dass er endlich seinen Frieden gefunden hat. Joey, trink einen mit meinem Vater!"