Nach fast 30 Jahren wird die Actionkomödien-Reihe "Beverly Hills Cop" mit Eddie Murphy fortgesetzt. Nun teilte Netflix die ersten Bilder von den Dreharbeiten.

Im Jahr 1984 startete die Actionkomödie "Bevery Hills Cop" in den amerikanischen Kinos. Der Film gilt als Klassiker der 1980er- Jahre, der mit zwei Teilen fortgesetzt wurde (1987 und 1994). Doch es ist noch lange nicht vorbei: Die Kultreihe mit Eddie Murphy wird nach 30 Jahren fortgesetzt, der vierte Film (Regie: Mark Molloy) soll 2024 bei Netflix erscheinen. Nun teilte der Streamingdienst das erste Bild von Murphy in seiner Kultrolle Detective Axel Foley.

Auf dem Foto, welches Netflix auf X hochludt, ist der 62-Jährige in seiner typischen Detroit-Lions-Jacke zu sehen. Er hält beide Hände in die Luft, während die Zuschauer in der Nähe mit ihren Smartphones filmen. Über den Beitrag schrieb Netflix: "Er ist wieder da. Axel Foley kehrt im Jahr 2024 zurück!"

In der Kommentarspalte zeigten sich Fans begeistert. "Ich habe diesen Kerl so sehr vermisst", schrieb jemand. "Ich kann es kaum erwarten, denn 'Beverly Hills Cop' ist einer meiner Lieblingskrimis! Tolle Neuigkeiten, danke", freute sich ein Fan. "Ich werde warten" und "Willkommen zurück, einer der größten Schauspieler" lauten nur einige der zahlreichen weiteren Kommentare.

Joseph Gordon-Levitt wird Eddie Murphys Partner in Crime

In der "Bevery Hills Cop"-Fortsetzung wird es um Axels Tochter gehen, die von "Hit the Floor"-Star Taylour Paige gespielt wird. Sie arbeitet als Strafverteidigerin und verwickelt ihren Vater in einen Fall in Kalifornien, wo er Probleme mit der Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles hat. Zudem bekommt Axel Foley einen neuen Partner, der von Joseph Gordon-Levitt gespielt wird.

Laut "Entertainment Weekly" erklärte Jeff Bruckheimer, Produzent des Franchise, dass er begeistert von Murphy und Gordon-Levitt sei. "Er bleibt an Axel hängen und sie sind zusammen hysterisch", freute er sich. Zudem schwärmte er von Murphys Leistung als Schauspieler: "Jedes Mal, wenn er das Set betritt, weiß man nie, was einen erwartet. Und es ist immer ziemlich brillant."